Česko musí zvýšit daně, nebo důchodový věk! vzkazuje organizace. Fiala: Vláda tím směrem jde

V příštím roce by podle OECD mělo přijít hospodářské oživení, HDP vzroste o 2,4 procenta a inflace klesne na 4,2 procenta. Pro boj s růstem cen organizace Česku doporučuje udržovat přísnou měnovou politiku, dokud inflace nebude jednoznačně mířit ke dvěma procentům. Zároveň bude podle organizace třeba, aby vládní podpůrná opatření byla cílená, nikoli plošná, v opačném případě by kabinet k inflaci přispíval. Zpráva konstatuje, že uvolněná makroekonomická politika let 2020 a 2021 k vysoké inflaci přispěla.

Zpráva také upozorňuje na vysoké deficity veřejných financí z posledních let. Pro střednědobou fiskální udržitelnost by Česko podle OECD mělo posílit daňovou progresi nebo zvýšit věk pro odchod do důchodu. Organizace také doporučuje změnit rozložení daňové zátěže, když by se měly snížit povinné odvody a naopak vzrůst daně z nemovitosti, spotřební daně nebo environmentální daně.

Navrhovaná opatření u důchodů či fiskální konsolidace jdou směrem, o který se snaží vláda, řekl směrem k výsledkům premiér Petr Fiala (ODS), který se s dalšími členy vlády dnes sešel s generálním tajemníkem OECD. „Jsem rád, že tato významná a nezávislá organizace potvrzuje nutnost provedení reformních kroků, které někdy nejsou třeba úplně příjemné a mohou částí společnosti být vnímány jako bolestivé, ale které jsou nezbytné pro dobrou budoucnost naší země,“ řekl Fiala.

Fiala také řekl novinářům, že chce vláda snižovat strukturální deficit o jedno procento HDP, tedy zhruba 70 miliard korun ročně. Vzhledem k loňskému snížení celkového daňového zatížení vidí prostor pro růst daní až do 30 miliard korun, hlavní ale podle něj musí být úspory.

Kabinet podle něj pracuje na konsolidaci veřejných financí, strukturální schodek chce snižovat o jedno procento HDP. Strukturální deficit, tedy výsledek hospodaření státu po očištění o vliv hospodářského cyklu, byl loni podle ministerstva financí 2,6 procenta HDP. Celkový schodek rozpočtu 360,4 miliardy korun odpovídal 3,6 procenta HDP.

Vláda podle Fialy také pracuje na důchodové reformě, která zajistí slušnou penzi i dnešním čtyřicátníkům a mladším. Zároveň se změny nedotknou lidí v těsně předdůchodovém věku, zdůraznil premiér.

