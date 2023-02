Válek na tiskovce k výpadkům léků: Problémem jsou chybějící obaly, varují farmaceuti

„Výroba léků zahrnuje mnoho fází, jež probíhají v různých továrnách v různých koutech světa. Výroba vyžaduje i subdodávky od desítek dodavatelů. Jde o účinné látky či suroviny nutné k výrobě tablet, kapslí, sirupů, infuzí, injekcí či o obalové materiály,“ uvedla ČAFF.

Problémy s dodavatelskými řetězci jsou podle ní od začátku pandemie covidu-19 na začátku roku 2020. Dodávky účinných látek a suroviny na samotné léky se stabilizovaly a výrobci mají v současné době často zásoby suroviny na šest až 12 měsíců. Není to podle ní ale možné u látek, které vyrábí jen několik továren na světě.

Problémy jsou dál s výrobou obalů. „Stále chybí suroviny na obalové materiály, jako je hliník na výrobu platíček, nebo farmaceutické plasty k výrobě injekčních stříkaček, plastových lahviček či uzávěrů. Potíže jsou i s papírem na výrobu krabiček a tisk příbalových letáků,“ doplnila asociace.

Výrobní linky podle ČAFF pracují u všech výrobců naplno, žádné dodatečné kapacity pro navýšení nejsou. „Pokud by se mělo nějakého léku začít vyrábět víc, musel by se vyrobit na úkor jiného léku či jiných trhů. A to by mohlo způsobit nedostatek někde jinde,“ sdělili její zástupci.

Ministr Válek dnes na facebooku uvedl, že situace s léky je sice komplikovaná, ale lepší se. „Navzdory tomu, že s nedostatkem léků se potýká celá Evropa. Díky jednáním s výrobci a distributory se podařilo urychlit plánované dodávky léčiv či zajistit zcela mimořádné dodávky antibiotik, a to v řádech statisíců balení,“ napsal. Vláda schválila i dovoz léků ze zahraničí.

Dočasné výpadky léčiv jsou podle odborníků běžný jev, obvykle se je daří nahrazovat léky jiného výrobce se stejnou účinnou látkou. Současná situace je ale podle praktických lékařů i lékárníků horší než dříve. Kromě výrobních důvodů je na vině i vyšší nemocnost a panika z nedostatku, kvůli níž lidé léky, které k dispozici jsou, vykupují.

Chyběly tak zejména léky na horečku, které jsou potřeba při léčbě akutních infekcí dýchacích cest a komplikací nemocí, jako je chřipka či angína, na které lékaři často předepisují také antibiotika.

Ministr chce vládě letos v březnu předložit novelu zákona o léčivech, která by uzákonila povinnost výrobce držet dvouměsíční zásobu léků a výrazně zvýšila tresty za neúplnou a neprůkaznou evidenci, která může být důsledkem vývozu léků do zahraničí.

