Cukr zdražil o 77 procent, Nekula vyzývá řetězce: Vysvětlete to! Ceny jsou nemorální

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply a obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od září do prosince o 77 procent. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.