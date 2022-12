Silvestr ONLINE: V roce 2023 je už polovina lidstva, centrum Prahy se plní. A zemřel bývalý papež

Pražané a návštěvníci metropole mohou poslední den v roce zajít do kina, do divadla, do zoo, do restaurace, na koncert nebo na večírek na parníku. Sportovně založení si mohou jít zabruslit nebo se zúčastnit běžeckého závodu.

Odpolední, podvečerní i večerní představení hraje na silvestra celá řada pražských divadel, například v Národním divadle je na výběr odpoledne balet Louskáček, v 17:00 činohra Poe a v 18:00 opera Ples v hotelu Savoy. Představení na poslední letošní den roku připravila mimo jiné i Městská divadla pražská, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Na Fidlovačce nebo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

Otevřená jsou i kina, kromě multikin i ta menší.

Silvestrovský program připravily i hudební kluby

Přes den je v provozu i zoologická zahrada či řada veřejných kluzišť, konat se bude tradiční půlnoční silvestrovsko-novoroční Běh metropole.

Mezi možnostmi, jak trávit poslední den v roce, jsou rovněž výlety parníkem. Jsou spojeny se silvestrovskou party zahrnující raut a pití. Pětihodinová plavba s večeří, volnou konzumací a živou hudbou vyjde na 4750 korun na osobu. Plavby jsou různě dlouhé i drahé a lodě vyplouvají z řady míst na Vltavě.