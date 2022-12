Zdražování v Česku v roce 2023: Kolik si připlatíte za vodu, teplo či MHD ve svém kraji?

Plzeňská teplárenská zdraží od 3. ledna teplo o 4,8 procenta na 626,67 Kč/GJ s desetiprocentní DPH. „Zdražení je zásadně nižší, než jaké oznámily ostatní české teplárny, po započtení inflace jde v reálných cenách zhruba o desetiprocentní zlevnění,“ řekla mluvčí firmy Petra Siegerová. Od příštího roku se měsíční výdaje za teplo a teplou vodu pro čtyřčlennou domácnost s roční spotřebou 25 GJ zvýší o necelých 100 Kč. Podnik, který ze 65 procent vlastní město a zbytek skupina EPH miliardáře Daniela Křetínského, zásobuje zhruba 163.000 ze 180.000 obyvatel Plzně a dále firmy, školy, školky, zařízení sociální péče a zdravotnická zařízení.

Plzeň naopak nezdraží vodné a stočné. Vodné zůstane na 63,27 Kč/m3 s DPH, stočné na 39,19 Kč s DPH. Celkem tak budou Plzeňané dále platit 102,46 Kč s desetiprocentní DPH. Podle dat sdružení SOVAK jsou ceny ve spodní polovině měst ČR.

Ceny jednotlivých jízdenek v MHD v Plzni se od ledna zvednou o dvě koruny. Nepřestupná papírové jízdenka bude stát 22 Kč, nepřestupná do 30 minut, která se kupuje přímo ve voze MHD s platební kartou nebo Plzeňské kartou, zdraží na 20 Kč. Město ale nezvýší ceny předplatného v MHD, roční bude opět za 4252 korun, na 30 dní 508 Kč. Od 1. dubna budou lidé nad 65 let jezdit v MHD zdarma. Mladí od 15 do 18 let a studenti do 26 let budou platit za jednotlivé jízdenky polovinu, dosud měli slevy jen u předplatného. Nárok na zlevněné krátkodobé jízdenky budou mít také lidé pobírající mateřský či rodičovský příspěvek, lidé na mateřské a rodičovské dovolené a osoby v hmotné nouzi.

„Nájemné v městských bytech je další ze služeb, které pro rok 2023 nezdražujeme,“ uvedl mluvčí radnice Jan Švábek. Za standardní městský byt tak budou Plzeňané dále platit 86,86 Kč/m2 měsíčně. Stejné to bude u poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Čtyřčlenná rodina, která má u domku obvyklou 120litrovou popelnici, zaplatí při svozu jednou týdně za rok 1932 Kč.

V Klatovech, druhém největším městě kraje, zdraží od ledna vodné a stočné o 15,8 procenta na 79,45 Kč/m3 vč. DPH, musí ji ještě potvrdit zastupitelstvo 20. prosince. Předběžná cena tepla s daní bude od ledna 1416,18 Kč/GJ, což je proti letošku dvojnásobek. „Klatovská teplárna, která zásobuje mnoho průmyslových podniků, přes 4000 bytů a řadu provozoven služeb, bude v roce 2023 čelit, stejně jako celá česká ekonomika, výraznému zvýšení cen vstupů,“ řekl místostarosta Václav Chroust (ODS). Cena nakupovaného plynu se podle něj meziročně víc než zčtyřnásobí, a to i přes vládní zastropování cen energií, 1,5krát se zdraží elektřina, stouply ceny materiálu, oprav a služeb.

Nájemné v městských bytech bude od ledna stagnovat na současných 80,61 Kč/m2, zvýšení o inflaci by mohli radní schválit od 1. července. Letos schválili nárůst o 3,8 procenta. Nemění se ani ceny jízdného MHD, kdy dospělí zaplatí osm korun a děti polovinu. Za odpady vydají klatovští 450 Kč na hlavu ročně. Rada města předkládá zastupitelstvu návrh osvobodit občany v roce 2023 od placení tohoto poplatku.

Rokycany zdraží vodné a stočné o 32 procent na 124,25 Kč/m3 včetně DPH. „Důvodem je značný nárůst cen vstupních nákladů v podobě energií, chemikálií a dodržení finančního modelu, který máme z důvodu dotace,“ řekl starosta Tomáš Rada (Rokycanští patrioti). Poplatek za odpady se zvýší z 600 Kč na 780 Kč na hlavu a rok. Ceny nájmu bytů rostou každý rok o míru inflace vždy k 1. červenci. Jízdné pro dospělého v MHD zůstává na 12 Kč. Starosta neuvedl novou cenu tepla, město podle něj nespravuje tepelné hospodářství. Na webu dodavatele Energie AG Teplo Bohemia nejsou nové ceny, podle informací MF DNES teď firma dodává teplo za cenu 1747 Kč/GJ s DPH, což je zhruba třikrát víc než na začátku roku.

V Tachově zdraží vodárenské sdružení obcí cenu vodného a stočného o necelých 18 procent na 93,46 Kč/m3. Cena tepla se zvýší o 25 korun na 600 Kč/GJ s DPH, řekl starosta Petr Vrána (Volím Tachov). Nájmy se podle něj nezvednou, podle stáří a rozsahu modernizace nebo rekonstrukce bytu budou stále v pásmu 42 až 100 Kč/m2. Roční poplatek za popelnici zůstává na 750 korunách, nemění se ani plné jízdné v autobusech MHD (sedm Kč).

Domažlice zvyšují vodné a stočné o 6,25 procenta na 97,58 Kč/m3. Kalkulovaná cena tepla vzroste téměř 2,5krát na 1531,78 Kč/GJ s DPH. Za odpad budou platit dospělí stejně jako dosud, tedy 650 Kč, jízdné v MHD zůstane na osmi Kč. O nájmech v městských bytech není zatím podle vedoucí finančního odboru Aleny Kučerové rozhodnuto. Změna nájemních smluv je uplatnitelná od 1. dubna, dodala.