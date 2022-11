Nikoho padnout nenecháme, slíbil opět Fiala. A Jurečka na jeho přání ministrem životního prostředí ještě zůstane

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) se v pořadu Otázky Václava Moravce vyjádřil k aktuální ekonomické krizi, vysoké inflaci i zdražování cen potravin. Obhajoval kroky koalice a ujišťoval, že „nikoho padnout nenechá“, inflace by se navíc podle něj měla v polovině příštího roku dostat zpět na jednociferné číslo. Znovu apeloval na potřebu osvobodit se od energetického vlivu Ruské federace a konstatoval, že Česko i celá Evropská unie mají naplněné zásobníky z více než 80 procent. Premiér dále informoval, že požádá vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL), aby zastával funkci ministra životního prostředí až do konce roku. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, navrhne do funkce kandidáta za lidovce Petra Hladíka.

Premiér v pořadu obhajoval sílu a schopnosti koaliční vlády. „Řada lidí má obavy z toho, co bude. Nikdy v posledních desetiletích nečelili lidé takovým problémům, je tu obava o bezpečnost, financování věcí, a právě proto naše vláda udělala konkrétní kroky, které lidem pomáhají,“ uvedl. Možnost budoucí rezignace odmítl. „Náš program je na celé volební období. Děláme volební kroky včas a rychle. Zvládáme i předsednictví Evropské unie.“ Svému původnímu programu se chce vláda podle Fialových slov začít věnovat důsledněji ihned, jakmile se zmírní současná situace.

Česko jako jedno z nejlepších v EU

Fiala v pořadu čelil kritice související se zanedbáváním pomoci velkým firmám v době ekonomické krize. „Snažíme se prosadit evropské řešení, protože je to výhodné. Národní řešení jsou dražší a méně efektivní,“ argumentoval a dodal, že Česká republika je v otázce zastropování jedna z nejlepších v Evropě. Pomoc velkým firmám úzce souvisí právě s evropským řešením, to ale neznamená, že takové společnosti žádnou podporu nedostávají, uzavřel.

„Lidé už teď dostávají zálohy na příští rok. Kdybychom nezastropovali ceny energie, tak se zvýší mnohem víc. Pro letošní rok jsme připravili úsporný tarif,“ uvedl premiér a poukázal na to, že někteří Češi v tuto chvíli zálohy díky tarifům ani neplatí. „V příštím roce budeme mít nově nastavované ceny a tím všichni pocítí to zastropování.“

„Strop je nastaven tak, abychom si ho mohli jako stát vůbec dovolit a zároveň aby nikdo neplatil násobky těch cen, aby nikdo nemusel být překvapen. Ten strop je nastaven po důkladných analýzách,“ konstatoval premiér. „K tomu je doprovodné opatření. Kdo si nedokáže poradit s náklady na svou domácnost, tak má možnost využít opatření v rámci Deštníku proti drahotě.“

Zásob má dost Evropa i samotné Česko

„Nechci říct, že už tu největší krizi máme za sebou, ale v tuto chvíli se nám daří těmi celoevropskými opatřeními držet ty ceny mnohem níž, než byly třeba v srpnu nebo září,“ doplnil. Na základě odhadů expertů bude podle premiéra inflace v příštím roce klesat. Nejpozději v druhé polovině roku by měla dosáhnout jednociferných čísel, uvedl. Budoucnost se podle něj bude odvíjet mimo jiné podle rusko-ukrajinského konfliktu, načež apeloval, že Evropa se musí co nejrychleji zbavit závislosti na dovážkách energie z Ruska.

Energetické zásobníky jsou naplněny nad 90 procent v Česku a nad 80 procent v celé Evropské unii, ujišťoval. „Je důležité, aby existovala dostatečná alternativní kapacita k té ruské pro celou Evropu. Jedná se s několika zeměmi, Norsko je připraveno zvýšit své dodávky, je zvýšená kapacita dodávek ze Spojených států, posiluje se jižní trasa, takže probíhá řada snah, které jsou zatím úspěšné.“

DPH nepůjde nahoru, ani dolů

„Jsou tu čtyři skupiny, kterým je třeba pomáhat a kterým pomáháme – občané a domácnosti, malé a střední firmy, veřejný sektor a veřejné podniky. Každá z těch skupin si zaslouží nějakou formu pomoci, ale každá ta pomoc něco stojí,“ shrnul Fiala a dodal, že vláda nesmí dopustit, aby vyjmenované skupiny byly existenčně ohroženy.

V pořadu se vyjádřil také k rostoucím cenám potravin, kvůli kterým jezdí Češi na nákupy do zahraničí. „Jdeme rozumnou cestou. To, že lidé jezdí nakupovat do Polska, je výhodou otevřeného Schengenského prostoru, není to tu poprvé. Poláci zase jezdili nakupovat k nám, ono se to střídá. Když se podíváme na to řešení, že bychom měli výrazně snížit DPH. Na jedné straně mluvíme o nějaké rozpočtové odpovědnosti, o příjmech státního rozpočtu, které můžeme použít na to, abychom lidem pomohli. No a velkým příjmem státního rozpočtu je samozřejmě DPH.“ Daň ale vláda znovu zvyšovat neplánuje.