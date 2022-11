V Česku chybí antibiotika, oční kapky i čípky pro děti! Experti varují: Výpadků bude víc

V českých lékárnách momentálně chybí penicilinová antibiotika, také antibiotické kapky a oční masti, léky na uvolnění svalů a léky na bolest a teplotu pro děti ve formě čípků. Výpadek léku nemusí znamenat přerušení léčby – lékárníci ho v některých případech a za jasných pravidel mohou nahradit, mnohdy to může znamenat i finanční úsporu. Česká lékárnická komora (ČLnK) uklidňuje rodiče, že pokud jsou dostupné suroviny, mohou čípky pro děti vyrobit přímo v lékárně, případně od určité váhy lze už dětem podávat lék ve formě tablet.

Z hlášení, která Státní zdravotní ústav pro kontrolu léčiv přijímá, vyplývají v posledních letech jako nejčastější důvody výpadku léků problémy související s výrobním a dodavatelským procesem a dále pak obchodní či marketingové důvody.

„Výrobní výpadek může být například proto, že chybí nějaká část obalů, ale také proto, že chybí účinná látka. A pokud se účinná látka vyrábí např. v Asii, tak pak máme výpadek na dva nebo tři měsíce,“ vysvětlil Blesk Zprávám Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory a také praktikující lékárník.

Za kapacitními nebo distribučními důvody, které jsou obvykle krátkodobé, stojí např. vyšší poptávka, kdy lékaři předepisují lék častěji.

„Příkladem může být jaro letošního roku, kdy chyběly dětské antibiotické sirupy z důvodu, že se protáhla sezona akutních respiračních onemocnění. A výrobci, kteří naplánovali výrobní plány už rok dopředu, tak nemohli nijak reagovat a dětská antibiotika tenkrát téměř došla,“ dodává Kopecký.

Jsou výpadky léků stále častější?

Podle názoru představitelů ČLnK jsou nyní výpadky léků častější. „Pokud to vezmu z pohledu naší lékárny, tak když posíláme objednávku na léky, je tu určité množství položek, které nám nepotvrdí. Před dvěma či třemi lety to bylo mezi 50 až 60 položkami, dneska je to už kolem 80. Ale naštěstí většinu výpadků vyřešíme přímo v lékárně,“ říká Kopecký.

Lékárník může vydat pacientovi jiný léčivý přípravek, než je předepsaný. Před vydáním náhradního léčivého přípravku však musí vždy postupovat podle platných právních předpisů. Zásadní podmínkou je, že pacient s vydáním jiného léčivého přípravku osobně souhlasí. Při generické substituci pacient dostane jiný léčivý přípravek (s jiným firemním názvem) obsahující stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě jako původně předepsaný léčivý přípravek.

Pacienti většinou náhradní léčivé přípravky neodmítají. Pokud mají pochybnosti, mohou se ještě poradit se svým ošetřujícím lékařem.

„Pacient má nárok vědět o tom, že existuje generická substituce, tedy náhrada léku, který běžně berou. U některých přípravků to pro ně může znamenat i značnou finanční úsporu. Ale pro lékárníka je hlavní to, že pacient se musí léčit,“ říká k tomu mluvčí ČLnK Michaela Bažantová.

Chybí antibiotika a čípky pro děti

Jsou však léky, které se nahrazují obtížně. „Momentálně chybí penicilinová antibiotika, přípravky s fenoxymethylpenicilinem, v některých lékárnách mohou chybět antibiotika s obsahem amoxicilinu. Dále chybí antibiotické oční kapky a masti,“ vyjmenovává mluvčí ČLnK momentální výpadky, které se ale neustále mění.

Dále chybí léky na uvolnění svalů a chybí analgetické léky pro děti, léky na bolest a teplotu pro děti ve formě čípků.

„V řadě případů si poradíme tak, že léčivý přípravek vyrobíme v rámci lékárny. Jenže penicilín připravit nejde a nejdou připravit ani léky, u kterých chybí určitá surovina. Řada lékárníků připravovala léčivé přípravky ve formě čípků pro děti s ibuprofenem, ale jedna ze surovin bohužel došla,“ dodává Bažantová.

Větší děti už mohou tablety

Pokud rodiče neseženou pro děti čípky, jsou k dispozici sirupy. Nicméně od určité váhy a určitého věku mohou děti používat i tablety. „Ty se mohou podávat dětem od 20 kilogramů, tedy přibližně od první třídy, takže v tomto případě doporučuji rodičům vzít pro děti tablety a neplýtvat sirupem pro malinkaté děti,“ radí lékárnice.