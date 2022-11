Češi nakupovali jídlo po potřebné, rekord se kvůli drahotě nečeká. Zástěru navlékl i ministr

Lidé se dnes v obchodech po celé republice mohli do 18:00 zapojit do podzimního kola sbírky potravin. Darovali trvanlivé jídlo a drogerii, které budou potravinové banky průběžně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným. Kvůli zdražování je čím dál víc lidí, kterým příjem nestačí na nákup ani základního zboží. Organizátoři kvůli rostoucím cenám ale nečekají, že by toto kolo bylo rekordní. Do sbírky se zapojilo 1400 obchodů.