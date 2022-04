Kilo hovězího za více než tři stovky, dražší chleba, mouka, mléčné výrobky! Hlasitě se mluví o cenách benzinu, u potravin letí vzhůru tiše a o to bolestivěji. Nejde říct, nebudeme jíst. Odborníci navíc tvrdí, že se jen tak nezastaví.

Blesk ve čtvrtek narazil na rozzuřené zákazníky napříč republikou. „Mouka, chleba, vlastně veškeré pečivo zdražilo. Zarazil mě třeba ale i hřebíček. Obyčejný sáček s kořením za 47 korun! Před zdražením stál dvacku,“ kroutila hlavou Jana (40) v libereckém Kauflandu. A nebyla sama, komu se při pohledu na cenovky protáčely panenky. Kilovku hrubé mouky kupovala nedávno za 10 korun, ve čtvrtek ji přišla na 24,90 Kč. Hladkou za 19,90 Kč.

„Je to šílený. Jezdíme nakupovat jednou za čtrnáct dní, takže se snažíme nakoupit ve větším, snad pokaždé jsou ceny vyšší. Chleba si naštěstí upeču doma, stejně tak velikonočního beránka,“ řekla Blesku Hana (72), která si na něj pořídila novou pečicí formu. Ceny masa zákazníci považují jako z jiného světa, kilo hovězího válečku měli v Kauflandu za 354,90 Kč, v olomouckém Globusu roštěnou za 349 Kč a pravou svíčkovou za 599. „Lidi už ani nenadávají, asi si zvykli. Nakupují mnohem méně,“ přiznala jedna z prodavaček.

Podobná situace je ve všech obchodech v Česku.

Agrární analytik Petr Havel: Potraviny budou zdražovat dál

Proč zažíváme tak razantní zdražování?

„Důvody jsou nasnadě. Zvyšování cen ropy a zemního plynu se promítají takřka úplně do všeho. Ovlivňují ceny pohonných hmot, a to se projevuje ve vyšších nákladech na polní práce, ale i rozvoz zboží do obchodů. Propad hospodářství na Ukrajině a v Rusku zároveň znamenalo razantní zvýšení cen prakticky všech komodit na komoditních burzách. Přes některá teritoria se zboží navíc nedá dostat. Sečteno a podtrženo: potraviny budou zdražovat dál a kvůli válce na Ukrajině bohužel rychleji, než se původně očekávalo.“

Naděje na zlepšení není?

„Můj názor je, že pomyslné světlo na konci tunelu přijde nejdříve ve druhé polovině roku. Záleží ale na tom, jaká bude úroda nejen v České republice, ale v rámci Evropské unie, protože jsme na evropském trhu a ceny u nás se řídí cenami v Evropě.“

Co by mohlo zlevnit nejdřív?

„Podle mě po první letošní sklizni první zelenina. Velkou neznámou je ovšem počasí. Dva dny teď prší, avšak předtím bylo celkem sucho, a to se také může na úrodě negativně promítnout.“

Ministerstvo dá miliony

Ministerstvo zemědělství hodlá finančně pomoci nejohroženějším sektorům v rezortu. Celkem 750 milionů půjde pro výrobce potravin. „Evropská komise také mimořádně uvolňuje 12,5 miliardy, z toho na Českou republiku vychází 270 milionů korun. Tyto peníze předáme zejména producentům prasat, jablek a drůbeže. Chovatelům prasat poskytneme navíc 100 milionů,“ uvedl mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.

Šéf jihočeské Madety: Máslo za 80 korun?

Během několika měsíců zaplatíme za kostku másla 80 korun, s takovým tvrzením přišel šéf jihočeské Madety Milan Teplý. Odmítl, že by šlo o umělé zvyšování ceny. V ČT uvedl, že na vině je především nedostatečná podpora vlády velkých pěstitelů, které označuje hanlivě za agrobarony. Teplý podotkl, že přitom právě oni stojí za produkcí 96 % potravin v ČR.

Komentáře prodejců

Kaufland: „Zvýšení ceny masa je způsobeno obecně rostoucími cenami na trhu, ať už krmiva, energií, dopravy či výkupní ceny za surovinu. Přesto našim zákazníkům nabízíme ty nejkvalitnější výrobky za nejlepší cenu,“ uvedla mluvčí Renata Maierl.

Lidl: „U všech výrobků reagujeme průběžně na aktuální situaci na trhu a té pak přizpůsobujeme cenu. Její vývoj ale nelze zcela odhadnout. Naším cílem je však vždy zákazníkům nabídnout tu nejvyšší kvalitu za nejlepší cenu,“ uvedl mluvčí Tomáš Myler.

Tesco: bez komentáře

Albert: bez komentáře