„Do cen zájezdů se tyto externí vlivy nepropisují tak rychle jako v jiných odvětvích a ani my nebudeme dělat nějaké unáhlené kroky. I v této turbulentní době jsme finančně naprosto stabilní, takže například dodatečné zdražování již prodaných zájezdů není ani při současných cenách ropy na stole a neuvažujeme o něm. Pokud jde obecně o vliv na cenu zájezdů, tak ta je tvořena více faktory. Jestliže by kombinace drahé ropy a silné koruny trvala několik měsíců, bude to tlačit cenu zájezdů nahoru. To by vedlo k situaci, kdy by se letos nákup zájezdu až během letních měsíců mohl prodražit.“

Zdraží zájezdy? | Profimedia.cz