Ceny benzínu stoupají, hrozí ropné šoky? Napětí na Ukrajině zhoršuje vyhlídky, říká ekonom

Ceny benzínu jsou nejhorší od roku 2012 a ekonomové předpovídají, že bude ještě hůř. Další výraznější změny by měly přijít zhruba za tři týdny, protože ceny dovážených pohonných hmot přicházejí s třítýdenním zpožděním. Vliv má na ně má mimo jiné situace na Ukrajině, ekonom Štěpán Křeček varuje i před ropnými šoky. „Určitě bychom neměli dojít do situace, kdy Rusko začne energetiku využívat jako donucovací nástroj pro Evropu, to by mělo neblahé důsledky. K energetické krizi by se přidaly i ropné šoky,“ řekl pro Blesk Zprávy.

Paliva jsou nejdražší od konce loňského listopadu. Benzin od minulého týdne zdražil o 35 haléřů, cena nafty vzrostla o 29 haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 nyní u českých pump stojí průměrně 37,13 korun. Za naftu řidiči zaplatí 36,06 korun. Oproti loňskému roku jsou ceny pohonných hmot dražší o 8,40 korun, sleduje to společnost CCS.

„Situace na čerpacích stanicích se bude dál zhoršovat. Pumpaři postupně doprodávají dříve pořízené zásoby a budou je nahrazovat dražšími. Je dokonce možné, že se zopakuje situace ze září a října 2012, kdy průměrná cena benzinu vystoupala nad 38 korun za litr a průměrná cena nafty pokořila úroveň 37 korun za litr,“ komentuje to ekonom Štěpán Křeček.

Cena dovážených pohonných hmot se odvíjí i od třítýdenního zpoždění mezi českým trhem s pohonnými hmotami a ropným trhem. Benzin je v Česku nejdražší od konce října 2012, kdy ceny také stoupaly ke 40 korunám za litr. Za naftu motoristé platili víc naposledy v půlce října 2014.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Karlovarském kraji. Litr benzínu tam koupí v průměru za 36,61 korun a naftu za 35,52 korun. Nejvíc si naopak připlatí Pražáci, v hlavním městě chtějí pumpy za litr benzínu průměrně 38,02 Kč. Nafta se tam tankuje za 37,14 korun na litr.

Ekonom: Dění na Ukrajině předurčí další vývoj na trhu s ropou

„Ke zdražování ropy přispívá napětí kolem Ukrajiny. Rusko totiž dodává na evropské trhy přibližně 26 procent celkové spotřeby ropy. V případě, že Západ uvalí na Rusko další sankce, je možné, že dojde k odklonu ruských dodávek na mimoevropské trhy. To by mohlo vést až do situace ropných šoků, které Evropa zažila v 70. letech minulého století,“ uvedl dále Křeček. Než by se ropa nahradila, došlo by ke skokovému růstu cen.

Během ropných šoků převyšuje poptávka nabídku, často je to podmíněné právě politickými důvody. V roce 1973 skokově narostla cena paliv v USA. „Určitě bychom neměli dojít do situace, kdy Rusko začne energetiku využívat jako donucovací nástroj pro Evropu, to by mělo neblahé důsledky. K energetické krizi by se přidaly i ropné šoky,“ vysvětlil Křeček Blesku.

„Ta situace je velice bouřlivá. Ropný trh reaguje na dění kolem Ukrajiny a v posledních dnech jsme mohli vidět, že cena měla lehkou tendenci klesat, ale pak se zase začala vracet k růstu,“ řekl Blesk Zprávám Křeček. „Dění na Ukrajině předurčí další vývoj na trhu s ropou,“ dodal. Podle některých analytiků barel ropy v příštích týdnech překročí 100 dolarů, teď stojí 95.

Snížilo by zmírnění napětí na Ukrajině ceny benzínu?

Kdyby došlo ke konfliktu na Ukrajině, ceny benzínu by mohly vyšplhat až nad 45 korun, jak už dříve uvedl pro Blesk ekonom Lukáš Kovanda. Pokud se ale napětí mezi Ruskem a Ukrajinou zmírní, není pravděpodobné, že by ceny ropy výrazně klesly.

„Riziko invaze v plném rozsahu trochu ustoupilo. Ale je nepravděpodobné, že se vymaníme ze současného statu quo,“ řekl agentuře Reuters Bjarne Schieldrop ze společnosti SEB v Oslu v reakci na zprávu, že Rusko stahuje jednotky z ukrajinských hranic.

„Trh zůstává extrémně napjatý a ceny byly před eskalací na vzestupné trajektorii. Změkčení napětí mohlo jen zpozdit pochod směrem na 100 dolarů,“ řekl Reuters analytik Craig Erlam ze společnosti OANDA.

„Pokud by se zvolila diplomatická řešení, tak by cena ropy mohla začít klesat pod 90 dolarů za barel,“ doplnil Blesku Křeček. Situace na Ukrajině podle něj platby za benzin ovlivní, protože pokud by se napětí zmírnilo, tak by došlo i k úpravám cen ropy. „Poté by se cena ropy s třítýdenním zpožděním snížila i pro české řidiče,“ dodal Křeček.

„Pro naše řidiče by bylo nejlepší, aby se situace vyřešila a dodávky pohonných hmot do Čech proudily plynule, abychom navýšili kapacity zásobníků a měli větší rezervy než jako aktuálně na tři měsíce. Určitě by bylo dobré mít rezervy alespoň na půl roku, abychom se nemuseli bát napětí, protože jak vidíme, situace je nestabilní a mohla by vytvářet problémy,“ zakončil Křeček pro Blesk.