Nová směrnice EU totálně zamíchá s počítáním dnů dovolené v práci. Česko ji musí začlenit do svých zákonů už do srpna a podle návrhu lidovců to bude znamenat, že každému z rodičů chtějí zajistit dva měsíce volna navíc! Postupně (nebo najednou?) vybraných během prvních osmi let dítěte.

Matka či otec by si mohli vybrat volno po dnech i po týdnech, jak jim to bude vyhovovat. A to za každé dítě zvlášť! „Pokud mám například tři děti do 8 let, je to 3krát 2 měsíce pro každého z rodičů,“ potvrdila pro Blesk mluvčí lidovců Lucie Ješátková. Návrh by se měl týkat pouze rodičů v pracovním poměru, nikoli osob samostatně výdělečně činných.

Týden ročně?

Podle poslankyně Marie Jílkové (44, KDU-ČSL) by to v průměru mohlo vycházet na týden volna navíc v každém roce. „Zejména samoživitelky mají veliký problém pokrýt letní prázdniny svojí dovolenou. Existují i případy, kdy před prázdninami musí dát výpověď, aby se přes léto mohly starat o děti,“ argumentuje Jílková, která návrh připravuje. Platit by mohl už od letošního srpna.

Náhrada mzdy

Jde o placenou dovolenou a forma vyplácení peněz během čerpání volna by podle poslankyně neměla být přes sociální dávky, ale náhradou mzdy. Firmám by pak stát částku vrátil formou odpočtu z odvodů na sociální pojištění. „Konzultovali jsme to s nadnárodními fifi rmami, které takový nápad uvítaly. Chápou, že součástí péče o zaměstnance je i poskytnout jim čas na rodinný život,“ dodala Jílková.

Samé otázky

Do českého práva by se novinka měla zakomponovat jako tzv. rodičovské volno. Jenže teď nastává obrovská spousta otázek, na které zatím nemají odpověď ani zákonodárci. „Vše je teprve v počátcích, proto ještě nemáme všechny detaily pohromadě,“ řekla Blesku Ješátková. Konečný návrh bude znám nejdříve na konci dubna, kdy normu projedná vláda a pak ji posvětí i Parlament.

Nedostatečná rovnováha

Opatření vychází ze směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem z června 2019 a Česko ji má do svých zákonů zařadit do letošního srpna. Právě nerovnováha mezi pracovním a rodinným životem je jednou z věcí, za kterou Česko Evropská komise dlouhodobě kritizuje. „Vyčítají nám velmi malé zapojení matek malých dětí do pracovního procesu a také malé zapojení otců do rodinné péče,“ řekla Jana Skalková, která je vedoucí týmu poradců ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (41, KDU-ČSL).