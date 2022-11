Virus opičích neštovic mutuje: Čeští experti řekli, zda je důvod k obavám

Když výzkumníci z Minnesota Department of Health v St. Paul před několika měsíci sekvenovali vzorky viru opičích neštovic, učinili překvapivý objev. V jednom vzorku odebraném od infikované osoby chyběla velká část genomu viru a další část se přesunula na úplně jiné místo v sekvenci.

K prozkoumání mutací byla povolána Crystal Gigante, mikrobioložka z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě ve státě Georgia. Ona a její kolegové našli podobné delece (typ mutace, při níž je vypuštěn (ztracen) jeden nebo více nukleotidů z DNA (resp. z genu) -pozn. red.) a přeuspořádání v hrstce dalších genomů opičích neštovic shromážděných ve Spojených státech.

Vědci ujišťují, že nejsou znepokojeni, ale pečlivě situaci sledují, aby pochopili, proč se tyto změny objevily a co by mohly znamenat pro globální vypuknutí pandemie opičích neštovic. „Tyto mutace jsou jasnou připomínkou toho, že i poxviry – což jsou DNA viry, které mají tendenci se vyvíjet pomaleji než RNA viry, jako je koronavirus SARS-CoV-2 – se časem změní,“ říká Elliot Lefkowitz, počítačový virolog z University of Alabama v Birminghamu. A čím více se virus opičích neštovic mezi lidmi přenáší, dodává, tím více příležitostí bude mít k vývoji.

Lékaři chtějí lék proti opičím neštovicím. Válek: O nákupu se nejedná. Jak to bude s očkováním?

Jsou mutace prospěšné či škodlivé?

Virolog se navíc domnívá, že je příliš brzy na to říci, zda jsou mutace pro virus prospěšné, neutrální nebo škodlivé. Pokud zdravotníci zjistí nárůst počtu vzorků virů nesoucích tyto mutace, může to být signál, že napomáhají šíření viru.

Opičí neštovice byly běžné v západní a střední Africe, od května se rozšířily i do Evropy a dalších zemí. V Evropě se nakazilo více než 20 000 osob, v Česku je hlášeno 72 případů. Nákaza se projevuje typickou vyrážkou, často v oblasti genitálií, a příznaky podobnými chřipce, jako je horečka, zvětšení lymfatických uzlin nebo bolest hlavy a svalů. Nákaza se šíří dlouhodobým blízkým kontaktem, například sexuálním.

Blesk Zprávy oslovily i české odborníky, zda by nás měly možné mutace viru opičích neštovic znepokojovat.

Infektolog: Mutace u tohoto viru jsou vzácné

Infektolog MUDr. Pavel Dlouhý uvedl, že virus opičích neštovic je relativně stabilní, na rozdíl od covidu-19, chřipky nebo HIV se velmi málo mění.

„Za těch více než 60 let, kdy byl poprvé objeven, ve viru k žádným zásadním změnám nedošlo. Samozřejmě se zkoumá, proč se nyní vůbec změnila ta epidemiologická situace a proč se najednou virus šíří jinak, než tomu bylo doposud v předchozích desetiletích. Zkoumá se také, proč se teď více šíří intimním kontaktem i v rozvinutých zemích a nejen v Africe,“ vysvětlil Blesk Zprávám Dlouhý a pokračuje: „Vysloveně se spekuluje – a to slovo podtrhuji – že by to mohlo být způsobeno nějakými změnami ve sběru samotném.“

Podle Dlouhého se nabízí i druhá možnost, kdy lidé změnili chování po pandemii covidu-19 a sami jsme viru usnadnili šíření. „Ale mutace jsou v zásadě velice vzácné a ten virus samotný je velmi konzervativní,“ uzavírá MUDr. Dlouhý.

Epidemiolog: Nemusí to být špatná zpráva

Podle epidemiologa Rastislava Maďara mutování je přirozenou vlastností mnoha virů a nemusí to vždy znamenat větší ohrožení nakažených.

„Mutace může být i pozitivním směrem. V zájmu virů je být více infekční a způsobovat méně závažnou nemoc, která jejich hostitele neusmrtí. Chtějí se co nejjednodušší cestou šířit dál a dál. U těchto mutací viru monkeypox je ještě brzy odhadovat, co přesně to přinese do všech důsledků,“ řekl Blesk Zprávám Maďar.