Lékaři chtějí lék proti opičím neštovicím: Válek: O nákupu se nejedná. Jak to bude s očkováním?

Česko má první případ úmrtí člověka nakaženého opičími neštovicemi. Jak řekl předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý, nepřijde pandemie opičích neštovic, ale podle něj by se tato infekce neměla brát na lehkou váhu. Vakcína je však v současné době doporučena pouze zdravotníkům nebo lidem, kteří měli kontakt s nakaženým. Lékaři by rádi očkování zpřístupnili více lidem. Navíc by podle nich Česko mělo využít svoje předsednictví v EU na nákup antivirotik, která u nás nejsou zatím dostupné. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) má nicméně jiný názor.