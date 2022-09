V Česku zemřel první člověk s opičími neštovicemi. Měl zánět plic a HIV, uvedlo ministerstvo

V Česku zemřel první pacient s opičími neštovicemi, vyplývá z dat, která země hlásí do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Upozornil na to server iDNES.cz. Podle údajů ECDC bylo v ČR do 20. září nahlášeno 66 případů opičích neštovic. Podle informací z Ministerstva zdravotnictví ČR se jednalo o pacienta, který zemřel na pneumonii, tedy zánět plic, a měl další přidružená onemocnění, jako např. HIV. Další úmrtí nakažených opičími neštovice nahlásily do evropské databáze Belgie a Španělsko.