Přijde horší epidemie chřipky? Očkujte se a nestyďte se nosit respirátor, radí experti seniorům

Jaká bude nadcházející chřipková sezóna? Odborníci mohou pouze usuzovat z předchozích dvou let, kdy se chřipka kvůli protiepidemickým opatřením prakticky nevyskytovala. To však může předznamenávat daleko horší epidemii. Protiepidemická opatření už neplatí a hladina protilátek z předchozích kontaktů s virem bude jednoznačně nižší. Lékaři apelují zejména na seniory a lidi z rizikových skupin, aby chřipku nepodceňovali a nechali se očkovat. A kdo by měl nosit respirátor?