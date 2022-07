Naděje pro pacientky po rakovině prsu: Už žádné silikony, ale ňadra z 3D tiskárny

Ve světě ročně onemocní rakovinou prsu až dva miliony žen. V Česku v roce 2018, ze kdy jsou dostupná poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ji odhalili u 7182 žen. Počty nových případů bohužel dlouhodobě rostou. Léčba nemoci často zahrnuje odstranění alespoň jednoho prsu. Po vyléčení je možné podstoupit rekonstrukci prsu pomocí silikonů, ale podle portálu The Guardian např. v Británii se pro tento zákrok rozhodne jen 30 % pacientek. Vědci nyní přicházejí s inovací: 3D tištěné implantáty vypěstují novou prsní tkáň a pak beze stopy zmizí. K objevu s nadějí hledí i pacientky v Česku.

Jako mít přivázaný ledový obklad na prsou - tak některé ženy s prsními implantáty popisují pocity, když je venku chladno. Silikonové implantáty se jen velmi pomalu zahřívají na tělesnou teplotu, takže pocit chladu může přetrvávat celé hodiny.

Kromě toho, že je to pro ženy nepříjemné, pro pacientky, které mají za sebou léčbu kvůli rakovině prsu, to může být nepříjemnou připomínkou těžké nemoci, na kterou by nejraději zapomněly.

Na světě ročně onemocní rakovinou prstu dva miliony žen a některé z nich musí podstoupit odstranění jednoho, nebo i obou prsou. Ne všechny se ale rozhodnou pro rekonstrukci ňader pomocí silikonu, např. ve Velké Británii je to jen 30 % pacientek. Důvodem nejsou jen obavy z další operace, ale také strach ze silikonů, které se musí po deseti letech měnit. Jak uvádí americké studie z loňského roku, ženám vadí představa, že by měly v těle „cizí předmět“, a to je od operace odrazuje.

„V medicíně se pořád vyvíjí nové technologie a v plastické chirurgii se usiluje o vytvoření nejlepšího implantátu. Implantát je ale organismu cizí a s tím jsou spojená rizika, které se můžou vyskytnout po vložení implantátu do prsu. Může vzniknout infekce, opouzdření implantátu,“ vysvětluje rizika plastický chirurg MUDr. Roman Kufa.

Nová prsa díky 3D tisku

Vědci nyní přichází s inovací, které by mohla vše změnit. Výsledkem jejich snažení jsou vytištěné 3D implantáty, které vypěstují novou prsní tkáň a pak se beze stopy rozpadnou.

„Celý implantát je plně rozložitelný,“ říká Julien Payen, generální ředitel startupu Lattice Medica a dodal: „Takže po 18 měsících nemáte v těle žádné cizí těleso.“

První zkouška takového implantátu na lidech, implantátu Mattisse společnosti Lattice Medical, začala už 11. července v Gruzii. Další budou brzy následovat. „Očekáváme, že klinické zkoušky zahájíme za dva roky,“ říká Sophie Brac de la Perrière, generální ředitelka dalšího startupu Healshape.

Bioinkoust z tabákového listí

Vypěstování vlastní prsní tkáně lze dosáhnout různými způsoby. Společnost Healshape používá hydrogel k 3D tisku měkkého implantátu, který bude pomalu kolonizován vlastními tukovými buňkami člověka. Počáteční dávka je zaváděna injekcí a implantát během šesti až devíti měsíců zmizí. Společnost CollPlant vyvíjí něco podobného pomocí speciálního kolagenového bioinkoustu extrahovaného z tabákových listů, které geneticky upravila tak, aby produkovala lidský kolagen. Vědci doufají, že tato technologie změní názory mnoha pacientek.

Lattice Medical má jiný přístup. Jeho implantát je 3D vytištěná klec vyrobená z rozložitelného biopolymeru, ve které je uzavřena malá chlopeň uložená zespodu v oblasti prsou. Tato chlopeň pak roste, aby naplnila klec tukovou tkání, zatímco samotná klec je absorbována tělem. Nakonec na jejím místě zůstane znovu narostlé prso. Při pokusu z roku 2016 bylo prokázáno, že dorůstání prsou pomocí klece u lidí funguje. Povedlo se to však pouze u jedné z pěti žen a klece nebyly rozložitelné. Andrea O’Connor z univerzity Melbourne v Austrálii, která studii vedla, doufá, že právě nová studie tyto problémy vyřeší.

Inovace v rekonstrukci prsou pomocí tuku

„Už v dnešní době se používá k rekonstrukci prsů i při kosmetickém zvětšení prsů vlastní tuk, který pomocí kanyly vpraví do prsu a lze tak vytvořit prs, který byl odebrán při léčbě rakoviny prsů nebo se jen prsy zvětší tukem, pokud pacientka si přeje vetší prsy. Bohužel tuk se časem vstřebává a výsledek není trvalý a zákrok se musí opakovat,“ přibližuje další možnosti rekonstrukce poprsí Kufa.

Právě na zdokonalování rekonstrukční techniky pomocí vlastního tuku pracují i další skupiny vědců.. Snaží se tuk posílit o kmenové buňky, které pomáhají tkáni přežít. Lékaři však stále diskutují o bezpečnosti a o tom, zda prsa vydrží. Na rozdíl od nových implantátů bude možná nutné zákrok provést několikrát.

Plastický chirurg: Silikony tu budou ještě řadu let

„O novém směru pomocí 3D tiskárny, která vytvoří implantát, do kterého se budou usazovat pacientovy tukové buňky, jsem slyšel a tato myšlenka je hodně zajímavá a pokud bude fungovat, tak najde své místo nejen při rekonstrukčních operacích prsů, ale bude se používám i při kosmetickém zvětšení prsů. Samozřejmě zavádění nových technologii v medicíně je vždy zdlouhavý proces, než se provedou patřičné studie a vše se zavede do praxe, takže určitě ještě řadu let budeme používat silikonové implantáty,“ domnívá se český plastický chirurg.

Naděje i pro české pacientky?

Ročně u nás onemocní rakovinou prsu kolem sedmi tisíc žen a podle lékařů jejich počet neustále roste. Od roku 2002, kdy byl v Česku zahájen screeningový program na včasné odhalení rakoviny prsu u žen nad 45 let, které mají nárok na bezplatné vyšetření, se úmrtnost na tuto chorobu snížila o 30 procent. Přesto ročně zemře 1600 žen. Tisíce pak podstupují léčbu včetně operativního odstranění nádorové tkáně, takzvanou ablaci, nebo ozařování.

K novým objevům se již nyní zřejmě upíná naděje mnoha českých pacientek, které si musely náročnou léčbou projít.

„Přála bych si, aby klinické testy potvrdily, že technologie dorůstajících prsních implantátů funguje a pacientky po ablaci tak měly další variantu náhrady prsu. Méně zdravotních komplikací spojených s obnovou prsů, deklarované jeho výrobci, by tak bylo pro pacientku velkým benefitem. S nadějí tedy budeme očekávat výsledky klinických testů,“ řekla Blesk Zprávám Štěpánka Pokorná, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.