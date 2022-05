Nové ceny elektřiny a plynu, které v tomto týdnu zveřejnil ČEZ pro část svých zákazníků, ukazují maxima při současné situaci na velkoobchodním trhu s energiemi. Jde o špičku ledovce, nad tuto hranici by již ceny pro odběratele neměly stoupnout. ČTK to dnes řekl analytik ENA Jiří Gavor. Podle něho ale celkový trh čeká ještě růst, neboť tyto ceny bude ČEZ dorovnávat i u ceníků pro další své zákazníky a zdražovat budou také ještě i další dodavatelé. Následně by ale ceny měly začít klesat, dodal.