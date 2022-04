Úřady veřejného zdraví v Anglii vyšetřují 74 případů hepatitidy neboli zánětu jater u dětí už od ledna tohoto roku. Z potvrzených případů je 49 v Anglii, 13 ve Skotsku, přesný počet pacientů ve Walesu a Severním Irsku nebyl zveřejněn. Onemocnění se většinou týkalo dětí ve věku 2 až 5 let.

Přestože žádné dítě zánětu nepodlehlo, některé z nich potřebovaly transplantaci jater, jak uvedl časopis New Scientist. To znamená, že budou muset po zbytek života užívat léky, které potlačují imunitní systém, což je vystaví riziku dalších infekcí.

Hepatitida je často spojována s konkrétními patogeny, jako je například virus hepatitidy C, ale může ji vyvolat i mnoho dalších věcí. V minulosti se vyskytly malé skupiny případů způsobené virem hepatitidy A, který se může šířit fekální kontaminací potravin nebo vody. Všechny viry hepatitidy A až E však byly v současné epidemii vyloučeny.

„Hledání příčiny bude vyžadovat pečlivé prozkoumání každého případu, abychom zjistili, zda mají společné faktory,“ říká Graham Cooke, specialista na infekční choroby z Imperial College London.

Může za to rozvolnění opatření?

Epidemie mohla být způsobena vzácnou opožděnou reakcí na infekci covidem-19 nebo jinou infekcí, která se rozšířila po zrušení omezení souvisejících s pandemií.

„Pravděpodobně existuje skupina dětí, které nebudou vystaveny všem těm virům, jimž by byly normálně vystaveny v raném věku,“ říká Cooke. „S uvolněním omezení se rozšířila spousta jiných virů, které dříve nemohly cirkulovat.“

Vakcína covid-19 nemůže být příčinou, protože ve Spojeném království není nabízena dětem mladším 5 let. Lékaři již byli úřady požádáni, aby dávali pozor na děti do 16 let, které mají příznaky hepatitidy, mezi které patří žluté zabarvení kůže , změna barvy moči nebo stolice, svědění kůže, horečka, nevolnost a bolesti břicha.

Pokud není příčina hepatitidy známa, dostanou postižení všeobecnou podpůrnou péči a v případě potřeby léčbu, která nahradí špatně fungující játra, například vitamin K, který pomáhá při srážení krve.

Rodiče, dbejte na hygienu dětí

Na případy upozornil i Státní zdravotní ústav. „V současné době bohužel není známa příčina vzniku onemocnění hepatitidou u těchto případů onemocnění. Žádné běžné viry, jež mohou způsobovat hepatitidu (viry hepatitidy A, B, C, D a E), nebyly zjištěny. Některé z dětí hospitalizovaných v Anglii měly pozitivní test na SARS-CoV-2 a jiné na adenovirus. Mezi hlášenými případy onemocnění není v současnosti jasná spojitost. Není známa ani žádná souvislost s cestováním,“ uvádí SZÚ.

Adenoviry jsou běžné viry, které obvykle způsobují řadu mírných onemocnění a většina lidí se uzdraví bez komplikací. Mohou způsobit řadu příznaků, včetně nachlazení, zvracení a průjmu. I když obvykle nezpůsobují hepatitidu, jde o známou vzácnou komplikaci viru. Adenoviry se běžně přenášejí z člověka na člověka dotykem kontaminovaných povrchů a také dýchacími cestami. „Nejúčinnějším způsobem, jak minimalizovat šíření adenovirů, je dodržovat správnou hygienu rukou a dýchacích cest a dohlížet na důkladné mytí rukou u mladších dětí,“ radí lékaři.

Zároveň vyzvali rodiče dětí, aby si všímali příznaků hepatitidy – včetně žloutenky – a v případě obav kontaktovali svého lékaře.

Příznaky hepatitidy:

neobvykle zbarvená moč či stolice

zežloutnutí očí a kůže

svědivá vyrážka

bolesti svalů a kloubů

vysoká teplota

velká únava

ztráta chuti k jídlu

bolesti břicha