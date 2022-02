Spor mezi O2 TV a skupinou Prima skončil. Poté, co obě společnosti nejprve oznámily, že od března všechny kanály Primy zmizí z nabídky operátora, protože se podniky nedomluvily na nových podmínkách, dnes oznámily, že spolupráce bude pokračovat. Připomeňme, že ve sporu šlo o to, že O2 chtěla svým divákům zachovat u všech pořadů v nabídce možnost přetáčení obsahu a reklam, což byl aspekt, který Prima kritizovala s tím, že by tím přicházela o stamilionové částky.