Olomoucká mlékárna Olma kvůli mikrobiální kontaminaci stahuje z trhu čerstvé mléko balené do PET lahví, které má datum spotřeby 26. října a následující dny až do 30. října. U citlivých jedinců může toto mléko způsobit zažívací potíže, Olma proto nedoporučuje jeho konzumaci. Lidé, kteří si mléko koupili, ho mohou vrátit v prodejnách či jej reklamovat přímo v mlékárně, oznámila Olma na svých internetových stránkách. Mléko prodával například diskontní řetězec Lidl, z obchodů už stahuje tři druhy mléka Pilos, které pro značku vyrábí Olma, uvedl web Echo24.

„Z důvodu technické poruchy na zařízení došlo k mikrobiální kontaminaci námi vyráběného čerstvého mléka baleného do PET lahví. Kontaminace není plošná a masivní, ale mléko se může i při uchování ve správných skladovacích podmínkách kazit, a proto jej nedoporučujeme ke konzumaci. Závada byla odstraněna a byla přijata veškerá opatření,“ oznámila Olma. Kontaminované mléko lidé poznají tak, že nemá typickou chuť a vůni.

Společnost Lidl zákazníky informovala, že závadné mléko může u citlivých jedinců po požití způsobit zažívací potíže. „Žádáme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedené výrobky dále nekonzumovali,“ stojí v oznámení etězce Lidl, který z prodeje stahuje výrobky Pilos Čerstvé mléko 1,5% 1 l, Pilos Čerstvé mléko 3,5% 1 l a Pilos Bio Čerstvé mléko 1 l. Mléka balená v PET láhvi mají datum spotřeby od 26. do 30.října. „Ostatní výrobky značky Pilos nejsou tímto opatřením dotčeny,“ dodal Lidl.

Mlékárna Olma patří mezi největší zpracovatele mléka v Česku a spadá do koncernu Agrofert. Do února 2017 vlastnil koncern tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.