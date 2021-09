Konkurence na trhu s mobilními daty v Česku drhne. Zásahu regulátora operátoři vzdorují

Český telekomunikační úřad se chystá příští rok regulovat trh mobilních dat, protože na něm shledal omezenou konkurenci. Hodlá proto O2, T-Mobilu a Vodafonu uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Uvedli to zástupci ČTÚ na dotaz ČTK. Operátoři s výsledky analýzy nesouhlasí. Podle nich nereflektuje nejnovější vývoj na trhu.

Regulace by platila po notifikaci Evropskou komisí, která by měla být hotova do poloviny příštího roku.

„ČTÚ shledal trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám vhodný k ex ante regulaci a nalezl podniky se společnou významnou tržní silou. Dokončená analýza obsahuje i návrh nápravných opatření. K dnešnímu dni a ani ve střednědobém výhledu následujících pěti let nelze bez regulačního zásahu očekávat zásadní změnu v míře efektivní hospodářské soutěže,“ uvedla Tereza Meravá za tiskové oddělení ČTÚ.

Regulovaná cena má dalším operátorům pomoci

Regulovaná velkoobchodní cena mobilních dat má virtuálním operátorům umožnit replikovat nabídky mobilních síťových operátorů a soutěžit s nimi na trhu

Analýza, kterou úřad v minulých dnech dokončil, nalezla na trhu řadu selhání. Jedním z nejdůležitějších je fakt, že velkoobchodní cena dat za jeden přenesený MB v období 2015 až 2020 byla vždy vyšší nebo minimálně rovna ceně maloobchodní. V roce 2020 dosáhla průměrná maloobchodní cena jednoho MB dat úroveň přibližně 0,05 Kč bez DPH a průměrná velkoobchodní cena úroveň 0,09 Kč bez DPH. Velkoobchodní cena tedy činila téměř dvojnásobek maloobchodní ceny. To podle ČTÚ znamená, že virtuální operátoři nemohou ziskově replikovat a svým zákazníkům nabídnout prakticky žádný z maloobchodních tarifů zahrnujících objem dat nad dva GB nabízený operátory síťovými.

Vodafone: ČTÚ vnáší na trh nejistotu

„Důležitým milníkem byl okamžik, kdy T-Mobile vypověděl smlouvy vícero virtuálním operátorům. Jejich existence obecně není v situaci, kdy je velkoobchodní cena mobilních dat výrazně vyšší než maloobchodní, dlouhodobě ekonomicky možná. Máme zprávy, že podnikání mnohých z nich je přímo ohroženo v blízké době. Bylo tedy třeba přikročit k činu. Klíčové samozřejmě bude, jakým způsobem se k navržené regulaci postaví Evropská komise,“ dodala předsedkyně rady ČTÚ Hana Továrková.

ČTÚ podle Vodafonu nerespektuje rozhodnutí Evropské komise z července 2019, kdy odmítla mobilní trh v ČR regulovat. Regulátor navíc opět v analýze ignoruje hlavní problém na českém trhu, a to sdílení mobilních sítí mezi O2/CETIN a T-Mobile. „Nejistota, kterou ČTÚ na trh vnáší, představuje riziko pro budoucí investice. Přitom loňský a letošní rok ukázaly, jak je kapacitní a odolná telekomunikační infrastruktura potřebná,“ řekl ČTK mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.

Podle O2 je velkoobchodní trh v Česku funkční

Analýza podle O2 dopadla přesně tak, jak předsedkyně rady ČTÚ předesílala v médiích, a to ještě před samotným vypracováním dokumentu. „To podle nás samo o sobě zpochybňuje odbornost a objektivnost celé analýzy. Velkoobchodní trh je přitom v Česku funkční. Jen v síti O2 úspěšně působí osm virtuálních operátorů,“ řekla ČTK mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

T-Mobile velkoobchodní ceny podle mluvčí Zuzany Svobodové snižuje průběžně a to zejména s ohledem na pokles cen v rezidentním segmentu. „Zmiňovaným vypovězením smluv virtuálním operátorům jsme předně narovnávali administrativní nesoulad, kdy Český telekomunikační úřad neumí rozlišit smlouvu o propojení od smlouvy o přístupu, a tyto smlouvy bylo tudíž potřeba uzavřít znovu odděleně. Zároveň jsme v nich našim velkoobchodním partnerům nabídli nové portfolio s nižšími cenami,“ podotkla.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno uvedlo, že cena mobilních dat v Česku klesla za poslední dva roky o polovinu, od roku 2011 jde o desetinásobné snížení. Za poklesem je podle něj zejména zavedení neomezených datových tarifů a posílení konkurence.