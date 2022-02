Nedostupnost papíru, vysoké ceny, dlouhá vyjednávání s tiskárnami a čekací lhůty v řádu měsíců. S tím se teď potýkají česká nakladatelství, která budou muset kvůli zvyšujícím se cenám papíru zdražit prodávané knihy. Protože nejde o jednorázovou krizi, zlepšení situace se neočekává ani do příštího roku. Čtenáři by zdražení měli pocítit už za pár týdnů, nakladatelství ale upozorňují, že vzhledem k dřívějšímu podhodnocení knih připlacené částky tolik vysoké nebudou.

Na podzim a před Vánoci zaplavily Česko zprávy o zdražujícím papíru. Tento problém se nezmírnil, přestože už není vidět tolik jako v předvánočním čase. Nakladatelství nadále bojují jak se zvyšujícími se cenami lepenky a papíru, tak s jejich nedostatkem.

„Problém dostupnosti papíru má mnohem globálnější charakter, nejde o jednorázový výpadek, takže se situace v novém roce nijak radikálně nezmírnila,“ uvedl pro Blesk Zprávy Martin Bedřich, šéfredaktor nakladatelství Portál. Nakladatelství uvádí, že cena papíru vzrostla o 30 – 60 %, procenta se liší podle nakladatelství i podle typů papíru.

Zákazníci by měli změnu cen knih pocítit přibližně v polovině února, protože nyní publikace vychází ještě za loňské ceny. Nakladatelství se shodují v tom, že některé knihy museli zdražit v řádech desetikorun, jiné až o stovky. „U starších titulů ceny nejspíš zůstanou podobné podle eskalace inflace, ale novinky budou dražší o 60-70 korun,“ řekl ředitel nakladatelství Host Tomáš Reichel.

Jiné to ale bude u komiksů, které jsou poměrně nákladné. „Dříve nás jeden výtisk stál 90 korun, teď nám sdělili cenu 118 korun. Kniha, která měla stát 498 korun, tak bude muset stát 688 korun. Už předtím to bylo hodně, ale i kvůli dalším nákladům jsme museli zdražit až o 200 korun,“ uvedl Richard Klíčník z nakladatelství Argo. Všechny knihy podle něj zdraží přibližně o třetinu.

Tiskárny jsou zahlcené, vliv má covid i ceny energií

Kromě ceny papíru je velkým problémem také dlouhá dodací lhůta nových výtisků. „Jde o 2-8 měsíců,“ uvedl Petr Baláš, ředitel knižních nakladatelství Albatros. Stejnou zkušenost má i Martin Bedřich z Portálu. „Papír je dražší, není ho dost, musí se dlouho dopředu objednávat,“ uvedl.

„Zdražování je dané nejen cenami papíru, ale i zvýšením cen energií a inflací, takže tiskárny byly nuceny mnohdy zdražit. Následují tedy složitá jednání, aby se podařilo vybalancovat ceny nákladů vůči možné prodejní ceně knihy. Ceny materiálu, delší dodací lhůty, z toho vyplývající skluzy a následná práce na poslední chvíli, vysoké ceny energií, to je velmi nepříjemný mix, s nimiž se musejí tiskárny, a tedy i nakladatelé v dnešní době potýkat,“ dodal Bedřich.

Podle Václava Kotrmana, šéfredaktora nakladateství Epocha tiskárny nakupují až o 70 % dráž, než počátkem loňského roku. „Logicky se to do problémů v tiskárnách promítá. Koncem loňského roku byla situace opravdu taková, že tiskárny sháněly papír a lepidlo po Evropě, kde se dalo.“

„Celé je to umocněno také tím, že v Česku neexistuje jediná papírna, která by svou kvalitou odpovídala současným potřebám tiskáren knih. Ty jsou tak nuceny papír nakupovat v zahraničí, což v kombinaci s problémy způsobenými v dopravě kvůli koronaviru působí značné problémy,“ uvedl Kotrman pro Blesk Zprávy. Nakladatelství využívající české tiskárny to tak musejí řešit tím, že spolupracují s tou, která je právě dostupná a má „papír po ruce“.

„Domácí trh zavalila potřeba i dalších nakladatelů, kteří až do covidové krize využívali k tisku svých produktů čínské tiskárny. Nyní je nám známo, že řada z nich tak již nečiní, což zase zahlcuje tuzemský trh o poznání více. To v kombinaci s ostatními faktory způsobuje, že z průměrných tří týdnů, kdy se čeká na vytištění knihy, se koncem roku čekalo klidně i devět a více týdnů. To je situace na českém trhu poměrně nebývalá a mnohé nakladatele to zaskočilo,“ uvedl Kotrman za Epochu. Podle něj byly tiskárny zahlcené i kvůli nakladatelstvím, kteří během lockdownu přestaly fungovat a doháněly aktivitu koncem roku.

Nakladatelství Albatros vidí situaci optimističtěji. „Nyní, po hlavní polygrafické sezoně, není takový tlak v tiskárnách, ale materiálová krize trvá dál. Není problém rezervovat kapacity v tiskárnách, spíše se domluvit na rozumném dodacím termínu a ceně za tisk,“ uvedlo.

Knihy jsou dlouhodobě podhodnocené

Nakladatelství se shodla na tom, že cena knih sice poroste, ale ne tak rapidně vzhledem k tomu, že knihy se v posledních letech prodávaly pod cenou. Podle Martina Bedřicha z Portálu si lidé neuvědomují, že cena knih by už teď měla být dvojnásobná.

„Český trh je obecně podhodnocený oproti knižnímu trhu směrem na západ od našich hranic. Zatímco totožnou knihu kupříkladu ve Velké Británii koupíte v přepočtu běžně za 600–700 Kč, u nás se pohybujeme leckdy na poloviční hranici,“ souhlasí Kotrman, a to i s přihlédnutím k české životní úrovni.

„Z dlouhodobého hlediska ceny knih deset let stagnovaly a za poslední desetiletí se zdražily o 10-20 korun, zatímco průměrná mzda lidí stoupala. Přestože se teď knihy zdraží, tak jejich cena v porovnání s příjmy běžného člověka nenaroste astronomicky. Vzhledem k vyšším mzdám tak knihy stále nebudou dražší než před deseti lety. Určitou psychologickou bariéru ale u zákazníků očekáváme,“ uvedl pro Blesk Zprávy Tomáš Reichel z nakladatelství Host.

Přestanou lidé nakupovat knihy?

Vzhledem k cenám si nakladatelství nedělají do roku 2022 velké naděje a přizpůsobují se komplikacím. „My to považujeme za katastrofální až likvidační, bojíme se, že se knihy dostanou na cenovou hladinu, kterou za ni lidé nebudou chtít dát,“ uvedl Richard Klíčník z Arga. „Situace s materiálem se stále vyvíjí negativně. Další zdražování materiálu nebude již tak dramatické. Očekáváme stabilizaci situace, ale nikoliv pokles cen tisku,“ řekl opačný názor Petr Baláš z Albatrosu.

Nakladatelství ale věří tomu, že lidé knihy i přes zdražení nakupovat nepřestanou. „Předchozí krize nás spíš přesvědčily o tom, že čtenáři jsou knihám věrní, považují je za nedílnou součást svého života a důležitost knih nejspíš obhájí proti jiným, méně podstatným produktům,“ uvedl Martin Bedřich z Portálu. „Vše ovlivní mimo jiné i světové dění a fakt, kde budou Spojené státy nakupovat papír, jestli v Evropě, nebo primárně v Číně, jak tomu bylo dříve,“ vysvětlil Václav Kotrman z Epochy.

„Podle našich zpráv papír chybí rovněž následkem obrovského nárůstu poptávky po kartonovém typu papíru. Ten je využíván pro balení všemožných eshopů, kurýrů a dopravců. Vzhledem k tomu, co zažil průmysl za poslední dva roky a jak se změnilo chování zákazníků a jak moc inklinují nyní k online nákupům, se dá předpovídat, že pakliže se neobjeví zdroj papíru mimo Evropu, jen tak se tato situace nezlepší,“ doplnil Kotrman.

Krize podle něj posílí trh s elektronickými knihami a audioknihami, do kterých se problémy s papírem nepromítnou. Vlnu nezájmu o papírové knihy ale nečeká vzhledem k tomu, že četba je specifické odvětví lidské společnosti, které lidi provází po staletí.