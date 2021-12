Českého masa dost možná brzy bude na pultech obchodů výrazně méně. I chovatele vepřů, skotů a drůbeže zasáhlo celostátní zdražování, musí dávat více peněz za krmivo, energie či mzdy. Jejich výrobní náklady dokonce vzrostly natolik, že už se jim nevyplatí dál pokračovat a své chovy zavírají nebo omezují. Situaci zhoršuje fakt, že sami své výrobky zdražit nemohou, nikdo by je nezval na jatka. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal mluví o nefalšované krizi.

Všichni to pociťujeme kolem sebe – zdražování. Energie rostou astronomicky nahoru, u pohonných hmot je to stejné. Může za to mimo jiné inflace, která má podle ministerstva financí příští rok vyšplhat až na 7 procent, takže ceny půjdou ještě více nahoru.

Zvlášť citelně tento stav zasáhl chovatele vepřů, skotu a drůbeže v Česku. Na chodu svých provozů se příliš uskromnit nemůžou, zvířatům je třeba vytápět haly, kupovat jim krmivo, zajišťovat veterinární péči a platit zaměstnance, kteří se o ně postarají, neustále. Když výrobní náklady vzrostly, chovatelé je museli uhradit nehledě na jejich výši.

A že vrostly skutečně hodně. Podle dat Agrární komory ČR například chovatelé vepřů meziročně platí za krmivo o 20-25 procent více, za naftu o 35 procent více a energie o 5-40 procent více. U skotu je to velmi podobné, chovatelé za elektřinu platí o 100 procent více. Drůbežáři si dokonce za elektřinu připlácí o 300 procent více, za plyn o 400 procent více, naftu o 35-40 procent více a krmivo 20-25 procent více.

Obvykle v tržním hospodářství platí, že když vzrostou výrobní náklady, podnik v reakci zvýší cenu svých produktů. Jenže o tom si chovatelé mohou nechat jen zdát, výkupní ceny na jatkách zůstávají stejné nebo dokonce klesají, takže oni zvířata dráž prodat nemohou, nikdo by je nezval.

Například v říjnu letošního roku se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) kilogram živého vepře prodával za 25 korun. To je meziročně o 8 procent méně. U ostatních komodit výkupní ceny sice vzrostly, ale jen lehce (drůbež 0,4 procenta, vejce 5 procent, býci 5 procent, mléko 9 procent), takže stejně vzniká ekonomický nepoměr, růst výrobních nákladů je pořád vyšší.

„Chov prasat nás táhne ke dnu“

Celá situace vede k tomu, že chovatelé zvažují ukončení nebo omezení svých provozů. Chov zvířat, zejména vepřů, už není rentabilní.

„Ještě předloni jsme byli optimističtí. Investovali jsme do nové výkrmny prasat na farmě ve Zbožíčku a zvýšili jsme díky tomu celkový objem produkce jatečných prasat. Teď se nám chov prasat stále méně vyplácí a doslova nás táhne ke dnu. Vzhledem ke zvýšeným nákladům by měly být výkupní ceny prasat téměř dvojnásobné. Pokud v tomto ohledu nedojde v krátkém čase ke změně, zvažujeme uzavření některých našich hospodářství,“ uvedl místopředseda představenstva PROAGRO Nymburk Zdeněk Mlázovský. Kromě prasat firma chová i drůbež.

„Prognóza není nijak optimistická, ceny krmení jsou většinou dohodnuty do konce roku a předpokládáme, že cena se v novém roce ještě zvedne. Kam až poroste, je v současné chvíli těžké říct. S energiemi je to podobné, ale tam by snad mohla být situace stabilnější. Jedno je ale jisté – směrem dolů se cena nepohrne,“ dodává Mlázovský.

Podle něj jedinou cestou ke stabilizaci celého odvětví je růst cen kuřat. „Při současném makroekonomickém vývoji není možné, aby bylo kuřecí maso vyráběno a obchodováno na cenové úrovni odpovídající vstupům, které jsou nižší o 20 procent,“ říká Mlázovský.

Konec už oznámila společnost Ponědraž na Jindřichohradecku. Dohromady má skoro tisíc vepřů a nevěří, že se s novou vládou něco změní. K omezení se chystá také Zemědělské obchodní družstvo Borovany na Českobudějovicku.

Doležal: Klesne potravinová soběstačnost Česka

„Současná situace, kdy rostou vstupní náklady o desítky až stovky procent a do výkupních tzv. farmářských cen není možné tento růst promítnout, je dlouhodobě neudržitelná pro řadu podniků,“ konstatuje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal pro Blesk Zprávy. „Máme signály z členské základny, že někteří zemědělci omezují nebo ukončují chovy prasat a další se k tomuto kroku chystají v příštích letech. Ve vážných problémech jsou ale také producenti drůbežího masa, vajec a mléka,“ potvrzuje zprávy z firem.

Kvůli uzavírání chovů podle něj dále klesne potravinová soběstačnost Česka, budeme muset více spoléhat na dovoz ze zahraničí. „Například jen u vepřového masa musíme ročně dovážet více než 200 tisíc tun, tedy asi polovinu domácí spotřeby. V případě tržních výkyvů, jako je například další rozšíření afrického moru prasat v Evropě, může dojít k prudkému nárůstu cen pro zákazníky, než jaký zažívají v posledních měsících,“ upozorňuje Doležal.

Africký mor prasat se sice Česku podařil vyhubit, stále se ale šíří ve většině okolních zemí. Ohniska jsou hlášena například v Polsku, Německu nebo Maďarsku. První dvě jmenované země jsou přitom společně se Španělskem hlavními importéry vepřového masa do Česka.

Co s tím?

Podle Agrární komory ČR dlouhodobý cenový nepoměr způsobuje mimo jiné dovoz levného masa ze zahraničí. „Jedním z důvodů, proč se k nám dováží levné maso ze zahraničí, jsou skryté národní dotace v některých zemích, kde stát podporuje chovatele výrazně více než u nás. Jde tak v podstatě o přenesený souboj státních rozpočtů. Jednotný trh sice znamená otevřené hranice, ale nikoli rovné podmínky,“ vysvětluje.

Jako další důvod pak popisuje vysoké obchodní přirážky supermarketů. „Z dat ČSÚ vyplývá, že až do roku 2017 byla obchodní přirážka na každém kilogramu vepřové kýty bez kosti přibližně 20 Kč. Poté vystřelila prudce vzhůru až k současným více než 40 korunám na každém kilogramu. Na spotřebitelskou cenu vepřového masa na pultech obchodů tak mají chovatelé jen pramalý vliv,“ uvádí komora.

I když řešení bude velkou mírou záležet na státu, každý Čech může pomoci tím, že nebude kupovat zahraniční vepřové maso ve slevových akcích. Jestli tuzemská produkce není ve vašem obchodě dostupná, vepřové maso z českých chovů lze vyhledat a zakoupit online na webu Nasizemelci.cz, kde najdete jednotlivé podniky.