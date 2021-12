Cestovatelskou legendu připomněl i Miroslav Náplava, který s Petrem Horkým pořádá ve Zlíně festival cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země a byl Zikmundovým přítelem. “Měli jsme to štěstí se rozloučit a doříct si vše," uvedl Náplava.

“Za přátelství se prý neděkuje, tedy Mirku, budu s láskou a vděčností vzpomínat na vše, co jsme společně i s Petrem Horkým a Vladimírem Krocem za těch 25 let prožili. Měli jsme to štěstí se rozloučit a doříct si vše," uvedl Náplava na svém facebooku.

Vzpomněl také na Zikmundova slova po úmrtí Hanzelky: “Napsal jste tehdy, že byl tak ohleduplný, že počkal na den po vašich narozeninách. Díky teď za tu vaši gentlemanskou ohleduplnost, že jste počkal, až Petr Horký ráno odletí do Antarktidy na expedici svého života. Vím, jste tam někde s ním, stejně jako se mnou na palubě expediční lodi, o které jsem vám ještě před pár dny vyprávěl… Vše je tak, jak má být… Sbohem, příteli," napsal Náplava.