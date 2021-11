Po čtyřech týdnech od konce energetického gigantu, který přivedl 900 tisíc zákazníků do obrovských problémů, Písařík promluvil. „Dvanáctého října přišlo na jednání pětadvacet bankéřů snad ze všech možných bank a nejenže nám neprodloužili (úvěry, pozn. red.), ale ještě přišli s oddělením vymáhání,“ postěžoval si. Podle něj firma utratila ušetřené čtyři miliardy nerozděleného zisku za posledních šest let. Od bank potřebovala půjčit další dvě miliardy, aby přežila nárůst cen na velkoobchodním trhu.

„Byl to podraz bank,“ řekl Písařík. Blesk chtěl vědět, o jaké banky šlo, jenže Bohemia Energy o tom nechce mluvit. „Nejsme oprávněni sdělovat konkrétní jména financujících bank bez jejich souhlasu,“ řekla mluvčí Hana Novotná. Bleskem oslovené největší bankovní ústavy v Česku účast na schůzce nepotvrdily, či vyloučily.

Reakce na neplnění podmínek?

Ostře se ale do Písaříka pustila Fio banka: „Žádná banka nemá zájem ukončovat úvěrování klienta, který řádně plní podmínky úvěru. To jaksi pan Písařík opomněl vysvětlit. Pokud banky vnímají neplnění podmínek úvěru a zvyšující se riziko klienta, musí na to nějak reagovat. Pan Písařík z ukončení činnosti Bohemia Energy obvinil snad všechny včetně bank,“ napsal Blesku Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky. Ani on však nepotvrdil ani nevyvrátil účast na jednání s Bohemia Energy.

Air bank

„Naše banka poskytuje služby pouze fyzickým osobám.“

Česká spořitelna

„Česká spořitelna nebyla členem klubu bank financujících firmu Bohemia Energy a neúčastnila se jednání mezi Bohemia Energy a tímto bankovním klubem 12. 10., o němž pan Písařík mluvil.“

Equa bank

„Equa bank žádnou obchodní spolupráci s Bohemia Energy neměla a ani se neúčastnila žádných jednání s jejími zástupci.“

Unicredit Bank

„S ohledem na bankovní tajemství toto nebudeme komentovat.“

Sberbank

„Sberbank zachovává bankovní tajemství, a nemůže tak poskytovat informace o tom, kdo je její klient, ani komentovat informace ohledně transakcí a financování.“

Komerční banka

„Komerční banka nebyla financující bankou společností Bohemia Energy.“

ČSOB

„Jsme vázáni bankovním tajemstvím a nemůžeme nic takového komentovat.“

Raiffeisenbank

„Bohemia Energy nebyla naším klientem.“