Tohle chtěl skrýt majitel padlé Bohemia Energy: Písařík vlastní vily a byty za desítky milionů

Pětadvacet nocí už prý pořádně nespí a budí se s tím, že konec jeho energetického gigantu Bohemia Energy je jen noční můrou! Majitel společnosti Jiří Písařík (44) s výrazem zpráskaného psa poprvé promluvil o šokujícím konci firmy, která dodávala energii pro 900 tisíc odběratelů.

„Navenek chudáček, jinak pracháček!“ Na legendární hlášku souseda Pařízka alias Zdeňka Svěráka (85) z filmu Vrchní, prchni! si nejspíš vzpomněl i Písařík. Když na vás totiž přijde insolvenční správce, není to žádný med. V tu chvíli je lepší nemít ani kačku, respektive žádný hmotný majetek.

Video Jiří Písařík: Emotivní úvod tiskové konference - Blesk Zprávy

Bál se o rodinu

I proto se (neúspěšně) začal pět dní po konci Bohemia Energy Písařík „zbavovat“ majetku. Chtěl ho přepsat na tak trochu podivné firmy. Že by to bylo ze strachu z insolvenčního správce, však Písařík popírá: „Jsou to moje firmy, které jsem si za tímto účelem koupil. Bál jsem se o bezpečnost své rodiny. Vždyť každý si může za dvě minuty v katastru zjistit, kde bydlíme,“ uvedl, když poprvé předstoupil před novináře po konci společnosti.

„Nejsme v insolvenci. To, že na mě někdo chce podávat trestní oznámení, mi přijde absurdní. Snažím se po šestnácti letech slušně ukončit podnikání. Žádný trestný čin jsme neudělali. Nikoho jsme nepodvedli ani neokradli,“ řekl Písařík.

Do pláče

Na tiskové konferenci trvající hodinu a 17 minut mluvil velmi pomalu, zdálo se, že se i rozpláče… Až to působilo dojmem, že tohle emoční vystoupení musí být jen dobře zahraným divadlem. Do pláče je ale spíše lidem, kteří mají kvůli konci Bohemia Energy existenční problémy. Naopak Písařík a jeho manželka Hana (46), rovněž jednatelka firmy, disponují několika nemovitostmi v hodnotě desítek až stovek milionů.