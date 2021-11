„Upřímně vůbec nevím v tuhle chvíli, jak začít, jsou to již tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit to velice těžké rozhodnutí a jak vidíte, stále ještě nejsem úplně schopný o tom mluvit,“ začal pomalu během svého projevu líčit situaci ze svého pohledu majitel Bohemia Energy Jiří Písařík. „Bohemku jsme budovali 16 let a byla každodenní součástí našeho života, to, že tomu už tak nebude, to je pro nás něco, co je naprosto nepochopitelné,“ pokračoval.

„Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to, jak kdybyste pohřbívali někoho blízkého. Každej den se probudím a říkám si, že je to jenom zlej sen,“ tvrdil Písařík.

„Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci, zaslouží si ji proto, že jsme to celé prostě nedokázali. Je nám velmi líto, že oni v současné chvíli musí řešit takové komplikace, které teď řeší a naprosto chápu, že se zlobí na nás. Přicházíme s vysvětlením až teď, po třech týdnech, ale jak vidíte, je to pro nás velice těžké,“ uvedl Písařík.

„Děláme maximum pro to, abychom firmu zavřeli slušně a nezůstaly po nás dluhy,“ tvrdí.

Vedení skupiny Bohemia Energy, která v říjnu ukončila dodávky plynu a elektřiny statisícům klientů, se dnes vůbec poprvé vyjádřilo k situaci ve firmě. Bohemia Energy byla se zhruba 900 tisíci odběrnými místy největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku.

Rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům zveřejnila Bohemia Energy 13. října. Jako důvod uvedla přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích. Krátce po oznámení o ukončení činnosti skupina uvedla, že dostojí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům. Zároveň odmítla tvrzení, že zkrachovala.

Klientů největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se museli ujmout takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI), tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Mezi ně patří firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy. Nejpozději do půl roku si tito zákazníci musí vybrat nového řádného dodavatele.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podal minulý týden na společnost Bohemia Energy trestní oznámení. Jako důvod uvedl podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

Podle Pirátů se majitel Bohemia Energy Písařík s manželkou pokusili přesunout některé nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Pirátský analytický tým sepsal přehled dalšího majetku, u kterého by mohly převody hrozit, a zaslal ho pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové. Kvůli převodům by mohly být ohrožené možné kompenzace klientům Bohemia Energy, upozornili Piráti počátkem minulého týdne.