Další Havlíčkův slib: Astronomické zálohy by klientům Bohemia Energy mohly klesnout o třetinu

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhl další řešení, jak pomoci lidem zasaženým pádem Bohemia Energy a dalších poskytovatelů, kteří nyní u dodavatelů poslední instance (DPI) musí platit astronomické zálohy za energie. Podle něj by tyto zálohy mohly být zastropované, aby se nestávalo, že rodina náhle musí zaplatit za energie 20 tisíc korun a více. Havlíčkovo ministerstvo o tom jedná s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), řekl v ČT24. Definitivně jasno by mohlo být příští týden.

Krach Bohemia Energy dopadl na statisíce domácností, řada z nich se dostala do kritické finanční situace. Zatímco doteď měly zálohy kolem 3–4 tisíc korun měsíčně, dodavatel poslední instance jim často vyměřil i víc než šestinásobek. První zálohu přitom musí zaplatit do konce října, druhou hned do poloviny listopadu.

Podle vicepremiéra je pravda, že Česko je aktuálně, co se týče cen energií, na špičkách cen. „My v tuto chvíli velmi intenzivně jednáme s ERÚ a pokoušíme se najít takové řešení, které by zastropovalo zálohy za platby elektrické energie u DPI. Současně ale říkáme, že všichni klienti u dodavatele poslední instance pokud možno rychle přešli ke standardním dodavatelům, protože tam zálohy budou přirozeně nižší,“ uvedl Havlíčeks tím, že se jedná o zastropování zálohových faktur pro DPI, nikoliv ceny.

„Tam to bude pravděpodobně tak, že to bude nižší, než současná hladina, nicméně to nebude na úrovni těch, kteří potom přejdou do běžného režimu, protože stále to musí být ten motivační faktor k tomu, aby se přecházelo do toho běžného režimu,“ doplnil končící šéf obchodu a průmyslu, ale i dopravy.

Podle něj by se zálohy u DPI mohly zastropováním klesnout zhruba o třetinu. „Protože pokud se přejde do toho běžného režimu ke standardním dodavatelům, tak tam lze očekávat, že ty zálohy budou nižší o 30 až 60 procent. Takže chtěli bychom, aby to bylo na téhle spodní hranici,“ vysvětluje Havlíček, proč přemýšlí nad touto variantou.

K přechodu vybízí i ERÚ

K DPI se dostane každý člověk, jehož dodavatel energií zkrachuje. Institut slouží jako pojistka, aby domácnosti náhle nezůstaly bez proudu a plynu. Ať si lidé, kteří se u DPI ocitli, urychleně zajistili nové smlouvy, doporučil minulý týden i sám ERÚ.

„Výrazný rozdíl může být v měsíčních zálohách. Zatímco běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, DPI se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. Vzhledem k tomu, že půjde o zimní měsíce, je tato spotřeba o poznání vyšší především u domácností, které elektřinou nebo plynem vytápějí. Přechodem k řádnému dodavateli si zálohy spotřebitelé opět rozloží podle průměru celoroční spotřeby, což sníží jejich výdaje na energie v nadcházejících měsících,“ vysvětloval mluvčí ERÚ Michal Kebort.

K odchodu z režimu DPI vybízejí i samotní dodavatelé. Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec ve čtvrtek uvedl, že cena silové elektřiny v režimu DPI v distribuční sazbě D02d pro domácnosti u firmy činí 4727 Kč za megawatthodinu a nevyloučil, že ještě poroste. Firmy tyto ceny aktualizují vždy jednou měsíčně. Zákazníci v této sazbě přecházející nově od jiných dodavatelů, kteří si u ČEZ zafixují cenu na tři roky, budou za megawatthodinu platit 3229 Kč. I tato cena je vyšší, než byl ještě nedávno standard trhu, stávající zákazníci firmy mají ceník tříleté fixace 2149 Kč za megawatthodinu bez DPH.

Společnosti vyšší ceny odůvodňují tím, že novým zákazníkům musí nakupovat energie za vysoké ceny, protože velkoobchodní ceny elektřiny i plynu letos dosáhly rekordních hodnot. Kadlec uvedl, že cena elektřiny v distribuční sazbě D02d v režimu DPI ještě v říjnu 2019 byla 1699 Kč za megawatthodinu. ERÚ odmítl, že by velcí dodavatelé situace z hlediska cen výrazně zneužívali.

Energie bez DPH

Vláda kvůli vysokým cenám energií minulý týden schválila návrh novely zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela zamíří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci.

Havlíček také dříve uvedl, že asi desetina českých domácností ohrožených energetickou chudobou kvůli růstu cen energií bude mít nárok na jednorázové dávky. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) to ale není možné a řešení musí navrhnout ministerstvo průmyslu a obchodu. Premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu Maláčová žádá o svolání schůze vlády.