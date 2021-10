Energie bez DPH i příští rok: Vláda schválila další úlevu kvůli drahé elektřině a plynu

Vláda dnes podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela podle ní míří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci, ministryně dnes podepsala potřebný dokument. Vláda těmito kroky reaguje na rostoucí ceny energií na světových trzích. Schillerová to napsala na twitteru.