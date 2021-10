Mimořádné drahé energie, bydlení, stavební materiál, benzin a teď si k tomu připočtěte i oblečení. Také cena toho, co na sebe oblékáme, zřejmě brzy rapidně vyskočí nahoru. Bavlna, klíčová surovina, ze které se vyrábí nejpoužívanější oděvní materiál na světě, se tento týden obchodovala za nejvyšší částky za posledních 10 let. Řetězce se navíc potýkají s pokračující logistickou krizí, kdy dostat oblečení z Asie, kde se nachází většina fabrik, se stává skoro nadlidským úkonem. To vše nevyhnutelně povede k tomu, že cenovky na kalhotách a tričkách, ale i dalších produktech, se zvýší.