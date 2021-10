Národní banka zatáhla za brzdu, zdražování nás ale ještě čeká! ...a pocítíme to všude

Obrovský, ale potřebný skok. Tak ekonomové hodnotí rozhodnutí České národní banky výrazně zvýšit úrokové sazby. Jde totiž o účinný nástroj ke zkrocení inflace, tedy zdražování. Experti se ale shodují, že růst cen ještě chvíli potrvá a Češi se musí připravit, že si sáhnou hlouběji do kapsy.

Že centrální banka zvedne sazby, se očekávalo, ale že to bude hned o 0,75 procentního bodu, zaskočilo řadu ekonomů. Přece jen šlo o nejrazantnější skok od roku 1997.

„Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty letní prognózy jako výrazně proinflační, a tudíž vyžadující rychlejší zvyšování úrokových sazeb,“ uvedla ve svém prohlášení ČNB. Ta se snaží bojovat proti rostoucí inflaci, která se v srpnu meziročně vyhoupla na 4,1 procenta. Přitom cíl národní banky je mít inflaci na 2 procentech.

Dál poroste

Co ale tento krok znamená pro obyčejné Čechy? Převážně to, že jim zdraží úvěry. Hlavně ty na bydlení. „Ten dopad tam bude největší. Teď je průměrná hypoteční sazba 2,32 %. Po tomto zvýšení lze očekávat, že sazby na hypotékách každý měsíc poměrně poskočí,“ myslí si ekonom Štěpán Křeček. U běžných úvěrů, kde jsou vyšší úroky, pak růst sazeb nebude tak citelný. Jenže to, že se zvýšily sazby, neznamená, že inflace hned zkrotne.

„Očekává se, že dokonce roku bude inflace růst, a to možná až k 5 procentům. Nějaké snižování, pokles tempa zdražování lze očekávat až v příštím roce,“ přidal nepříznivou prognózu Křeček s tím, že na dvouprocentní cíl, který má ČNB, se může inflace vrátit až v roce 2023.

Pomůže nám koruna?

Zvýšení úrokových sazeb také znamená, že posílí koruna. Tedy že by nám mohlo zlevnit zboží z dovozu (např. elektronika), jelikož nám zlevní nákup cizích měn. Jenže ani tady to nejspíš nebude tak růžové.

„Ale to o sobě nebude stačit. Ta inflace je dovážená zhruba ze 70 až 80 procent a silná koruna sice tlumí ten tlak v oblasti dovozu, ale ta globální inflace je tak velká, že na to posílení koruny stačit nebude,“ popsal situaci na celosvětových trzích ekonom Kovanda.

Hypotéky: Včera bylo pozdě

Kde lidé nejvíce pocítí krok ČNB, jsou hypotéky. Podle ekonoma Štěpána Křečka se ke konci roku mohou jejich sazby pohybovat mezi 2,5 až 3 procenty.

„V příštím roce se budou ty sazby pohybovat nad třemi procenty, je dost možné, že Česká národní banka neřekla poslední slovo, takže by se ty hypoteční sazby mohly ke konci roku příštího roku pohybovat kolem 3,5 procenta,“ předpovídá Křeček.

Průšvih jménem energie

Ekonomové se shodují, že největší šok nás čeká v oblasti energetiky. „Zdražování pocítíme napříč ekonomikou, ale nejvíce to bude bolet u elektřiny, plynu, tepla, vody, jednoduše u bydlení,“ míní ekonom Lukáš Kovanda. A právě zdražování je podle něj největší průšvih, jaký mohl nastat, protože to znamená růst cen nejen v domácnostech, ale prakticky všude. U potravin, zboží, služeb, zkrátka všude, kde se na výrobě podílí elektřina, což je drtivá většina.

„Kromě toho mohou lidé počítat s tím, že se budou zdražovat pohonné hmoty, vidíme skokové nárůsty u některých potravin. Zdraží pivo, tabák a v neposlední řadě se zdražování bude dotýkat i komponentů, které nejsme schopni dopravit do Česka, jako jsou čipy, což se váže na výrobu aut nebo dalších přístrojů a vybavení pro domácnost,“ popsal pak černý zdražovací scénář ekonom Křeček.

„Tady to není nějaká jednorázová věc, ale plošná záležitost. Hrozí zhoršení životní úrovně Čechů vlivem ztráty kupní síly jejich úspor, a proto se snaží ČNB zasáhnout,“ dodal Kovanda.