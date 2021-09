Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) považuje za příčinu inflace v Česku nedostatek surovin, materiálů, zboží i lidské práce. Na twitteru uvedla, že řešení situace nevidí v navyšování sazeb.

„Příčinou inflace je nedostatek surovin, materiálů, zboží i lidské práce,“ uvedla Schillerová na twitteru. Řešení nevidí v navyšování sazeb, doplnila. „Aktuálně nepotřebujeme dusit ekonomiku striktním dodržováním učebnicových pouček,“ míní.

Babiš: Poškodí to ekonomiku. Rusnok ukázal na politiku

Dnešní rozhodnutí hodnotí ČNB hodnotí i Babiš negativně. Předseda vlády sdělil, že krok podle něj poškodí ekonomiku, dotkne se situace domácností, které čerpají úvěry, a zhorší i finanční situaci všech firem. Cenový vzestup, který se do Česka přenáší z pohybu cen na světových trzích, naopak rozhodnutí ČNB nezmírní, doplnil Babiš.

„Schovávat se za růst cen a myslet si, že my jsme schopni růst světových cen změnit, je iluzorní představa. Mohou naše firmy za to, že ceny ve světě rostou v desítkách procent meziročně? Copak jsme my schopni tuto tržní situaci změnit?“ uvedl premiér.

Rusnok ale hned vrátil úder. Kdyby nebyla rozpočtová politika vlády tak rozpínavá, nemusel by být růst sazeb tak výrazný, řekl. „Nemáme výraznější výhled, že by došlo ke konsolidaci fiskální (rozpočtové) politiky ve smyslu toho, že rozpočtová politika generuje výrazné deficity v době viditelného a výrazného ekonomického růstu. Tak je jasné, že to přispívá k určitému proinflačnímu prostředí a může to nepřímo ovlivňovat i naše rozhodování ve smyslu výhledu na přísnější nastavení měnových podmínek,“ uvedl guvernér.

Dodal, že rada ČNB si je vědoma, že plán rozpočtové politiky, i vzhledem k volbám, nemá příliš vzdálený výhled vývoje. „Nicméně ten rok dva se z toho dá vypozorovat,“ uvedl.

Opozice počínání ČNB obhajuje

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše neměla banka jinou možnost, než krotit inflaci zdražováním úvěrů a hypoték. „O to víc zaráží, že se premiér s ministryní financí snažili banku ovlivňovat a přesvědčovat ji, aby úrokové sazby nezvedala, ačkoli inflace zrychluje i v okolních zemích. ČNB se dnes zachovala jako skutečně nezávislá instituce,“ uvedl.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že jako politik nemá ambici mluvit do rozhodnutí ČNB. „Na rozdíl od premiéra a ministryně financí, kteří evidentně nehájí zájmy občanů, ale Agrofertu,“ zmínil holding ze svěřenských fondů premiéra Babiše.

Poslanec ODS Jan Skopeček uvedl, že ČNB neměla kvůli rychle rostoucí míře inflace mnoho jiných možností. „Míra inflace je výrazně nad cílem ČNB a pokud nechceme, aby se prostřednictvím vyšších inflačních očekávání stala vysoká míra inflace trvalým jevem, muselo k tomuto kroku dojít,“ uvedl. Ocenil, že ČNB projevila nezávislost a nedala na nevyžádané rady Schillerové.

„Bankovní rada ČNB není Strakova akademie ani Agrofert. Andreji Babišovi asi nedochází, že rada nesmí přijímat pokyny od kohokoliv, včetně ministryně financí,“ napsala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ústavní povinností ČNB je péče o cenovou stabilitu, nikoliv o soukromé zájmy předsedy vlády, který si hlídá prosperitu svého zadluženého byznysu, doplnila.

Zasáhne to všechny

Na posledním měnovém jednání na počátku srpna rada zvýšila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla na 0,75 procenta. Pro toto rozhodnutí tehdy hlasovali čtyři členové rady ČNB. Jeden člen hlasoval pro zvýšení o 0,5 procentního bodu a dva členové pro sazby beze změny.

„Bankovní rada evidentně reaguje na nárůst cenových tlaků v české ekonomice. Rozjezd inflace představuje pro ekonomiku riziko: jde o nerovnováhu, jež by vedla k rozkolísání cenových i dalších očekávání v ekonomice a v konečném důsledku by vedla ke zpomalení hospodářského růstu,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu o 0,75 procentního bodu na 2,50 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zvýšila o 0,45 procentního bodu na 0,5 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Banky chvíli vyčkají

Air Bank plánuje v návaznosti na aktuální zvýšení sazeb ČNB zvýšit úroky u spořicího účtu v českých korunách. „O kolik úroky na spořicích účtech našich klientů zvýšíme, oznámíme v následujících přibližně dvou týdnech,“ řekla dnes mluvčí banky Jana Pokorná. Je podle ní pravděpodobné, že zvýšení úroků ČNB se v budoucnu může promítnout i do zvýšení sazeb hypotečních úvěrů. „Naopak zvýšení sazeb u spotřebitelských půjček v tuto chvíli v plánu nemáme,“ dodala.

Banka Creditas v reakci na zvýšení sazeb plánuje příští týden výrazně navýšit sazby zejména u spořicího účtu, uvedla ředitelka komunikace banky Lucie Brunclíková. Sberbank CZ podle mluvčí Radky Černé nevylučuje, že bude u vkladových účtů na zvýšení sazeb reagovat. „Zvýšení základní sazby ze strany ČNB jsme očekávali a budeme v nejbližší době informovat klienty ohledně možné úpravy depozitních produktů,“ podotkla.

Video Střet o bydlení v debatě Blesku: Havlíček se postavil pěti rivalům. A zrychlí výstavba dálnic? - Blesk TV a Mall TV

Ostatní banky jsou k růstu úročení vkladů skeptičtější. „Jak a kdy na dnes oznámený vyšší růst úrokových sazeb ČNB budeme reagovat, je otázkou hlubších analýz vývoje ekonomiky,“ uvedl generální ředitel Expobank CZ Lubomír Lízal. „Nyní navýšení (úročení) nezvažujeme u vkladů a stejně tak u spotřebitelských úvěrů,“ doplnil mluvčí UniCredit bank Petr Plocek. Ani Raiffeisenbank zatím strategii v nabídce zhodnocení vkladů klientům nemění. „Aktuálně též neplánujeme okamžitě měnit sazby u úvěrů, uvidíme, jak se vyvine situace na trhu,“ poznamenala mluvčí banky Petra Kopecká.

Zvýšení úročení spořicích účtů nyní neplánuje ani Česká spořitelna. „Jsme přesvědčeni, že efektivní cestou pro zhodnocení úspor klientů je cesta investování například do podílových fondů,“ uvedl mluvčí banky Filip Hrubý. Úročení úvěrů vedle krátkodobých sazeb centrální banky ovlivňuje podle něj také vývoj cen dalších instrumentů na finančních trzích. „Proto v kontextu aktuálního zvýšení krátkodobých sazeb ČNB zdražení úvěrů neplánujeme,“ uzavřel.

Rozhodnutí ČNB o zvýšení sazeb analyzuje i Komerční banka. „ Lze však říci, že na sazby úvěrů s delší fixací nebude mít změna bezprostřední vliv, neboť ty se odvíjí primárně od tzv. swapových sazeb. Určitá očekávání trhu jsou nicméně již ve swapových sazbách započítána a předpokládáme jejich další postupný růst, což se již nyní promítá a dále i bude promítat do nabídkových sazeb hypoték,“ řekl manažer pro hypotéky v KB Ondřej Šuchman.