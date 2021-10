Rozmazlili jsme si imunitu? Chřipka nás může tvrdě zasáhnout. Umírat mohou i děti

Odborníci varují před počínající chřipkovou epidemií. Ta by mohla na Česko i okolní státy udeřit už v prosinci. Zatímco loni jsme se ji vyhnuli, letos se na nás možná vrhne s o to větší silou. Lidé totiž mají oslabenou imunity a v posledním roce se málokdy vystavovali patogenům. Podrobnosti vysvětlovali experti z řad lékařů a hygieniků na tiskové konferenci k akci Stop chřipce. Zajímali se o i děti a o nutnosti očkování.

Chřipková epidemie pravidelně nastupuje v zimním období. Zatímco někdy začne pronikat do společnosti už v prosinci, jindy se v plné síle projeví až v lednu a přetrvá klidně až do jara. Loni se ale epidemie nekonala, podle expertů za tím zčásti stojí pandemie koronaviru, připomínají ale, že to není poprvé, kdy se chřipka najednou odmlčela.

„Je pravda, že chřipka loni vymizela s covidem. Během pár týdnů covid vytlačil ostatní viry a byla o 99 % menší cirkulace. Není to ale raritní záležitost, že by se chřipka vyskytovala každý rok v odlišné míře,“ upozorňuje média na tiskové konferenci lékařů a hygieniků k akci Stop chřipce Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie ve Státním zdravotním ústavu.

Respirační onemocnění už startují

Své tvrzení podpořil Kynčl i daty. Každý rok udeří epidemie chřipky odlišně, přesné prognózy nemají odborníci ani letos. Občas se ale stane, že se chřipka neobjeví skoro vůbec. Stalo se to už v roce 1994, kdy byly mizivé počty případů i úmrtí. Podobně vypadal i rok 1993 a 2013.

Z dat ale rovněž vychází, že jeden rok klidu může být i předzvěstí problému. Rok 1995 byl totiž výjimečně explozivní a jak je vidět na grafu níže, výrazně se zhoupnul nahoru i počet úmrtí (modrá čára).

Experti se nyní přou, jak bude vypadat letošní chřipková sezóna. Jsou tu v podstatě dva extrémy:

Epidemie se nebude konat díky bezpečnostním opatřením

Epidemie nás tvrdě zasáhne

Chřipkové epidemie posledních desetiletí | Státní zdravotní ústav

Zatím to vypadá, že nás letos chřipka nemine. Ukazují to celosvětová data, která se zabývají počtem respiračních onemocnění. „Chřipka se začíná probouzet a hledá si své místo uplatnění. Je zřetelně vidět, že počty se zvyšují,“ komentuje nárůst Kynčl, ačkoliv zdůrazňuje, že nedokáže přesně odhadnout, jaký druh chřipkové epidemie nás vlastně čeká.

„Už zhruba dva týdny zaznamenávají lékaři vyšší počet akutních respiračních infekcí. Nemocnost je vyšší než v posledních pěti nebo šesti sezónách. Ale dá se ještě hovořit o běžné nemocnosti,“ řekl dále expert začátkem října.

Rozmazlená imunita?

Na pravděpodobně přicházející epidemii má vliv - a bude jej ještě mít - několik věcí. Možnost, že nás chřipka opět uvězní doma v posteli - či v mnoha případech i na ventilátoru v nemocnicích - posiluji například to, že postupně polevují ochranná opatření, jako je časté mytí rukou a nošení roušky. Další věcí, která nás může pomyslně bodnout do zad je i to, že naše imunita v posledním roce nebyla tak často vystavovaná patogenům.

Podle přítomných expertů, včetně končící šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové, je známý fakt, že „posilujeme imunitu tím, že se setkáváme opakovaně s milionem patogenů“. Lékaři udávají i statistický příklad. „Jsou studie, že právě třeba dětská leukemie vzniká více v rodinách, kde jsou děti v až moc sterilním prostředí. My nyní nejsme připraveni.“

Na chřipku málem zemřel chlapec (15). Nemoc zvyšuje riziko mrtvice i infarktu

Odborníci také připomínají, že s chřipkou rozhodně není radno si zahrávat. Pravá chřipka je totiž vážným onemocněním, které způsobuje vysoké horečky, zvýšenou únavu, velké bolesti hlavy i kloubů a nikoli raritně může způsobit další vážné problémy jako zápal plic či i další bakteriální infekci.

A jak zdůrazňuje šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová, která v prosinci končí, nemoc může postihovat i malé děti, u kterých může způsobit potíže ohrožující na životě. „Uvedu příklad patnáctiletého chlapce, který běžně sportoval a vedl zdravý životní styl. Na konci ledna jej náhle přepadla bolest svalů i kloubů. Druhý den již dosahovala jeho teplota 39 ⁰C. Nastala symptomatická léčba a 2. února se objevilo zhoršené dýchání, zrychlený pulz, modré rty a saturace byla na hodnotách 77%,“ popsala Jágrová.

Stav chlapce se neustále zhoršoval. Brzy musel být připojen na ventilaci a dva týdny po zásahu chřipky byl diagnostikován oboustranný rozpad plicní tkáně. Až na konci února přestal být chlapec závislý na kyslíku a teprve 5. března byl propuštěn domů.

Přítomný praktický lékař Michal Holásek na to konto připomíná, že ty největší chřipkové epidemie mají na svědomí miliony životů. I přes možnosti prevence, jako je i očkování, ročně umírá na celém světě kvůli chřipce i 645 tisíc lidí - v Česku přibližně 2 tisíce ročně. „Podívejte se na španělskou chřipku. Smrtnost byla 10-20 %. Kam se na ní hrabe covid, který má smrtnost okolo 1%,“ konstatoval expert.

Podle Holáska navíc málo lidí ví, že u chřipky je 10krát vyšší riziko infarktu a osmkrát vyšší riziko mrtvice. Chronicky nemocní lidé pak mají i 400x vyšší riziko přidružených komplikací. Další věcí jsou rizika pro těhotné. Jak připomíná Holásek ale i Jágrová, těhotné ženy mívají menší objem plic a jelikož je chřipka respiračním onemocněním, nemusí tyto ženy nemoc udýchat. Experti na to konto připomínají, že tak těhotné často končí s chřipkou na JIP.

Očkování v Česku už „neletí“

Vedle preventivních úkonů, jako je nošení roušek a časté mytí rukou připomínají experti, že je výhodné pro rizikové skupiny se nechat proti chřipce očkovat. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) bychom měli mít každým rokem naočkovat až 70 % obyvatel, kteří spadají do rizikové skupiny - senioři, těhotné ženy, děti a chronicky nemocní pacienti. Reálně se ale nechá každým rokem očkovat jen 25 %.

Očkovat se můžete už nyní. Nejvhodnější doba je v říjnu a v listopadu, tedy před samotným začátkem epidemie. „Ochrana nastupuje až dva týdny po vakcinaci,“ připomíná praktický lékař s tím, že děti se mohou očkovat už od cca šestého měsíce života.

Doporučuje se také naočkovat tak, aby se vakcína nepřekrývala s očkováním proti covidu, ačkoliv je v podstatě možné se proti oběma nemocem očkovat ve stejný den.

Holásek téma uzavřel poznámkou o velice známé dezinformaci, že se člověk nechá naočkovat proti chřipce a následně chřipku chytne. „Může se stát, že se člověk očkuje už ve své inkubační době, nebo nemoc chytne předtím, než začne být vakcína účinná. Také je možné, že zrovna vakcína - která se každý rok přizpůsobuj dominantním kmenům - nepokryje kolující viry. Je také běžné, že pacient chytne jiné onemocnění, ale nerozezná jej od chřipky,“ dodal.