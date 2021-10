Situace v letošním roce není ideální. Pandemie covidu kompletně otřásla světovou ekonomikou, globální procesy, které dříve fungovaly bez problémů, se najednou zasekly. Ať už je to nedostatek počítačových čipů, překážky v logistice nebo rapidně rostoucí inflace, je jasné, že letošní Vánoce budou dražší než dříve. Navíc nabídka zboží dost možná nebude tak široká. Přiznávají to i čeští obchodníci, kteří pro Blesk Zprávy popsali, s jakými výzvami se během příprav na letošní Vánoce musí potýkat. A radí – nakupujte už teď, dokud ještě dárky jsou.

Potíží, s kterými se aktuálně potýká globální obchod, je hodně. Nejvýraznější je ale logistická krize, která přepravu zboží neuvěřitelně komplikuje a prodražuje. Od logistiky se přitom odvíjí úplně všechno – průmyslová výroba, stavebnictví, retail… stačí se podívat na Velkou Británii, kde kvůli nedostatku řidičů kamionů museli v minulých dnech kompletně zavřít benzinové pumpy.

Začátek problémů kopíruje začátek pandemie covidu. Nemoc nejdříve udeřila v Číně, kvůli čemuž se námořní doprava mezi Asii a Evropou utlumila. Pak se situace v Číně zlepšila, problémy ale začala mít Evropa a opět došlo k útlumu. Přepravní kontejnery zůstaly zaseknuté v cílových destinacích na Západě, načež když covid ustal na obou stranách, Čína, odkud většina zboží míří, neměla do čeho nakládat, navíc chyběl personál. Podobná situace panovala i na dalších trasách

Vše nakonec během loňské zimy vyeskalovalo do té fáze, že přepravní termíny začaly být plné na týdny dopředu a pronajímání kontejnerů podražilo i o stovky procent. Na jaře se obor dostal až na hranici kolapsu. Lodní doprava se přitom používá k přepravě téměř 90 procent světového obchodu.

Dnes, necelý rok od nejhorší fáze logistické krize, není situace o moc lepší. Lodní přeprava stále drhne a covid (varianta delta) i nadále „hází vidle“ do provozu nejrůznějších přístavů, například byl v září částečně uzavřen třetí největší přístav na světě, čínský Ning-po. Ten dokáže ročně vypravit přes 27 milionů kontejnerů, kdy do jednoho kontejneru se vejde několik tun zboží. Teď ale Ning-po nepřepravil skoro nic, a to je jen jeden z příkladů.

Analýza společnosti S&P Global Market Intelligence uvádí, že společnosti, které se na vánoční sezonu nepřipravily dostatečně dopředu, budou mít letos velký problém sehnat zboží na poslední chvíli. Dlouhé dodací lhůty jsou novým standardem, navíc stále platí, že přeprava podražila.

Čipy nad zlato

Logistické potíže přitom nejsou to jediné, s čím se aktuálně světový obchod musí potýkat. Další výraznou překážkou je nedostatek čipů, který rovněž trvá už několik měsíců. Možná jste to pocítili, pokud jste si chtěli koupit třeba nové auto – čekací doba je několik měsíců. To samé je třeba u herních konzolí.

I v tomto případě za počátek problémů může covid. Pandemie způsobila, že jsme všichni zůstali na dlouho dobu doma, což extrémně zvýšilo poptávku po spotřební elektronice. Například jen osobních počítačů bylo v roce 2020 podle společnosti Gartner prodáno více než 275 milionů kusů. Také protože lidé začali ve zvýšené míře využívat internet, provozovatelé síťových služeb museli technicky posílit svá datová centra.

Byť jednotlivé produkty používají jiné typy čipů, ve výsledku jsou to všechno polovodičové čipy vyráběné ve stejných fabrikách (převážně v Asii) stejnými firmami, kterých je hrstka na světě. Vyžaduje to určitou expertizu a plánování, navíc produkce má určité maximum, kterého už bylo dosaženo. K tomu si přiřaďte, že stále více druhů zboží čipy potřebuje, zdaleka to nejsou jen počítače, ale prakticky vše, co spadá do chytré domácnosti. A také automobily a průmyslové stroje.

Poptávka po čipech tak nebude ustávat, ačkoliv se již většina lidí vrátila do kanceláří. Řešením je samozřejmě navýšit výrobu, a výrobci čipů opravdu další továrny plánují, výstavba však potrvá. I světové vlády včetně Evropské unii se shodly, že je třeba závislost na asijských čipech snížit a alespoň část si začít vyrábět po vlastní ose, ale opět se vracíme k tomu, že továrny je nutné nejdříve postavit.

Situace se zřejmě zlepší až někdy v průběhu příštího roku, na Vánoce ještě nedostatek bude trvat. Jak tedy letošní nakupování dárků bude vypadat? Menší výběr elektroniky, hrozící výpadky dodávek zahraničního zboží a k tomu rostoucí inflace, která se nevyhnutelně na cenách projeví.

Odborník: Riziko zhoršených dodávek existuje

Není to ale až tak černé. Navzdory všem těmto překážkám se během letošní vánoční sezóny očekává růst. „Domníváme se, že za nezměněných podmínek by mohly vánoční obraty růst přibližně o 15 % v meziročním srovnání a atakovat tak za období od října do Štědrého dne přibližně 76 miliard korun. V současné době samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, které stále ještě ‚covidová' doba přináší,“ popsal pro Blesk Zprávy výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Světové komplikace ovšem obchodování na internetu zasáhly, potvrzuje. „Ceny zboží, ale i souvisejících služeb stoupají a je pravděpodobné, že to pocítí také koncový zákazníci. Proto jistě není od věci myslet na nákup dárků již nyní. A to i v kombinaci s rizikem zhoršených dodávek, které by mohly negativně ovlivnit šíři zásob u nejpopulárnějších druhů zboží,“ vysvětluje Vetyška.

Celkově si ale drží optimismus. „Věříme přesto, že právě internetové obchody zvládnou situaci opět nejlépe ze všech prodejců. I během nejnáročnějších období pandemie dokázaly e-shopy i dopravci rychle reagovat a situaci zvládly,“ uvedl odborník na e-commerce.

Později už taková nabídka být nemusí, varují obchodníci

Slova Vetyšky se shodují s vyjádřeními oslovených obchodníků. „Můžeme potvrdit, že letošní sezóna bude zřejmě o něco chudší z důvodů nedostatku čipů a problémům s dopravou zboží z Asie. Pro zákazníky to bude znamenat buď nedostatek zboží, nebo menší výběr produktů, než na jaký byli zvyklí v minulých sezónách,“ sdělil Blesk Zprávám obchodní ředitel CZC.cz Tomáš Pilský.

Podle něj se omezení může dotknout tiskáren, levnějších fotoaparátů, monitorů, televizí nebo notebooků. „Poslední dva kvartály jsou hlášeny také nedostupnosti mobilních telefonů, které by měly trvat do půlky příštího roku,“ dodal Pilský.

Firma se ale podle jeho slov na výzvy připravila, a tak zboží objednávala v průběhu celého roku. „Například zásoby důležitých produktů pro vánoční období jsme plánovali už na počátku letošního roku. Zároveň jsme místo lodní přepravy více využívali hybridní způsob dopravy, díky kterému se nám povedlo snížit dramatický růst cen zboží určeného pod vánoční stromek,“ popisuje obchodní ředitel.

Také Mall.cz tvrdí, že se pro jistotu na Vánoce připravoval celý rok, protože to je pro něj klíčové období. U čeho byla předem jasný nedostatek, to se pořizovalo s velkým předstihem, třeba hračky. „Potíže se samozřejmě nevyhýbají ani některým našim dodavatelům, ale dostupnosti zboží na MALLu výrazně pomáhá zapojení více než 2 000 obchodníků z Česka i ze zahraničí, kteří u nás své zboží prodávají v rámci programu MALL Partner,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí společnosti Pavla Hobíková.

Podle ní se firma snaží posílit tam, kde má šanci situaci skutečně ovlivnit, třeba investicemi do vlastní infrastruktury. Je přesvědčená, že není nutné nabídnout nutně největší technologickou inovaci, ale zboží hlavně spolehlivě dodat.

I Hobíková nicméně lidem radí, ať začnou s nakupováním dárků co nejdříve, protože nabídka později nemusí být tak široká jako v minulých letech. „Typicky půjde o oblíbenou elektroniku, jako jsou například notebooky do 15 tisíc korun (…) také veškerého příslušenství, jako jsou například tiskárny. Stejný problém se týká mobilních telefonů, grafických karet, herních konzolí, elektrokol nebo myček,“ vyjmenovává mluvčí s odkazem na nedostatek čipů.