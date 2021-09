Na drobné zásilky z e-shopů z mimounijních zemí do hodnoty kolem 560 korun dopadne daňová povinnost nejspíš už od října. A protože na objednané zboží se čeká i několik měsíců, řešit nákup levných »cetek« z Číny i USA na poslední chvíli už moc nedává smysl.

Daňová novela, která zavádí daň z přidané hodnoty (DPH) na zásilky z mimounijních zemí do hodnoty 22 eur (zhruba 560 korun), měla začít platit už od července. Kvůli průtahům v legislativním procesu se její účinnost zpozdila, nový termín, kdy skončí levné nákupy typicky z čínských e-shopů, je od příštího měsíce. S termínem 1. října už počítá Celní správa i Česká pošta.

Nové povinnosti

Příjemci těchto zásilek budou muset nově podávat elektronické celní prohlášení. To už teď platí u zásilek v rozmezí od 22 do 150 eur (560 až zhruba 3 818 korun). Celní řízení si kupující buď vyběhá sám, nebo to nechá – s příplatkem – na České poště.

„Podle nových pravidel zůstávají od DPH osvobozené zásilky, které mají povahu darů a jsou zasílány příležitostně mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur (cca 1 145 korun). Ovšem i pro tyto zásilky bude nutné nově podat elektronické celní prohlášení,“ uvedl pro ČTK mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Už teď je pozdě?

Máme tedy rychle nakupovat, dokud to jde ještě bez daně? „Vzhledem k tomu, že doba doručení zásilek z některých čínských e-shopů představuje až dva měsíce od objednání, měli by si zájemci pospíšit. Pro posouzení, zda zboží již bude podléhat DPH, totiž není rozhodující okamžik objednání, ale termín, kdy dorazí do EU,“ upozorňuje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle údajů pošty počet těchto drobných zásilek v ČR stoupá. V roce 2019 jich bylo 28 milionů, o rok dříve 25 milionů.

Ze stovky rovnou tři

Pokud si dnes objednáte z čínského e-shopu sklo na mobil v hodnotě 2,50 dolaru (cca 54 korun) a to dorazí ještě před říjnem, s poštovným 45 Kč zaplatíte celkem 99 korun. Od října se nákupy ale podstatně zesložití. Podle výpočtů ekonoma Kovandy by to mohlo vypadat zhruba takto:

1) Přes poštu se všemi údaji

Pokud kupující zmocní vyřízením celního řízení Českou poštu a poskytne jí všechna data, připlatí navíc 97 korun. Za zboží samotné a příplatek dá skoro 200 korun, z této sumy se pak vypočte DPH. To v tomto případě činí 42 korun, konečná cena, kterou kupující za stejné sklo na mobil zaplatí, bude 242 Kč.

2) Přes poštu bez součinnosti

Bez součinnosti adresáta si pak pošta místo 97 korun řekne o poplatek 150 Kč. Kupující tedy zaplatí necelou stovku za zásilku, poplatek 150 za celní řízení a z částky 250 Kč činí DPH 53 korun. Za zásilku tak nově zaplatí přes 300 korun.

3) Přes jiného dopravce

Celní řízení za vás samozřejmě nemusí vyřizovat Česká pošta, ale jiný soukromý přepravce. Odměna za tuto službu se pak odvíjí od jeho ceníku.

4) Vyřídím si sám

Celní řízení si můžete vyřídit sami přes web Celní správy. Tím se vyhnete poplatku. Následná faktura od celního deklaranta bude obsahovat jak clo, tak i zaplacené DPH. Do doby zaplacení cla a DPH bude zásilka uložena v celním skladě.