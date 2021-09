Magazín Legalizace a jeho šéfredaktor Robert Veverka čelí obžalobě ze šíření toxikomanie. Časopis o konopí podle policistů, kteří zkoumali čísla z let 2010 až 2020, na svých stránkách propaguje drogy. Veverku obžaloba po 11 letech existence časopisu překvapila, vidí souvislost se svou loňskou kandidaturou do Senátu. Napsal to dnes server Seznam Zprávy . Případem se od 5. října začne zabývat Okresní soud v Bruntále.

Kriminalisté v 60 číslech časopisu našli více než 200 protiprávních skutků. Jako problematické vyhodnotili například některé fotografie konopí nebo recepty na pokrmy s obsahem konopí. Podle obžaloby Veverka inspiroval nejméně jednoho člověka k tomu, aby si na základě čtení magazínu obstaral semena rostlin, podle návodů a rad je zasadil, rostliny vypěstoval a usušil a vyrobil tak zakázanou látku THC.

Veverka, kterému hrozí až pět let vězení, se proti obžalobě podané bruntálským okresním státním zastupitelstvím ohradil. „Magazín se věnuje konopí a konopné kultuře. Je běžně dostupný v trafikách, funguje i on-line. Nikdy jsme se neskrývali, proto je pro nás nepochopitelné, že jsme začali vadit až teď, po 11 letech existence,“ uvedl. Náhlý zájem o magazín spojuje i se svou loňskou kandidaturou do Senátu. První obvinění ze šíření toxikomanie se totiž objevilo právě před volbami. Veverka nicméně uvedl, že jde pouze o teorii a přímý důkaz pro to neexistuje.

Vláda nesmí říkat, co je větší než malé množství drogy: Ústavní soud zrušil část trestního zákona

Policejnímu obvinění a obžalobě se podle Seznam Zprávy podivuje část odborníků. „Paragraf o šíření toxikomanie je problémový, není dobře napsaný. Dá se jím napadnout prakticky cokoliv a zrovna v tomto případě je to absurdní,“ uvedla Hana Gabrielová, která byla v roce 2011 členkou petičního výboru za léčebné konopí. Na Veverkovu stranu se staví také zástupci pacientů, kteří konopí na léčebné účely využívají, píše server.

Veverka i Gabrielová upozorňují na to, že konopí je běžnou zemědělskou plodinou, jejíž pěstování je při dodržení příslušných zákonů povolené bez zvláštního oprávnění. Zároveň je povolené nakládání s konopím, včetně jeho zpracování. Časopis podle Veverky nezveřejnil nic nad rámec toho, co se o konopí ví, a snaží se třeba také poukázat na špatný stav protidrogové politiky v Česku. „Považuju to za velmi nebezpečné plýtvání veřejnými prostředky. Policie by se měla věnovat skutečným trestným činům, a ne domnělým,“ uvedl šéfredaktor Legalizace.