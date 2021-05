„Vláda nemůže svým nařízením stanovit, jaké je množství „větší než malé“. Vymezení, které jednání je trestným činem, je totiž svěřeno jen zákonu, k jehož vydání je kompetentní pouze parlament, nikoliv vláda,“ shodli se ústavní soudci.

Soud zrušil i paragraf, kterým vláda stanovuje, jaké rostliny nebo houby se považují za ty, jež obsahují omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství »větší než malé«!

„Zrušili jsme zmocňovací ustanovení pro vládu. Je to z důvodu, že je to v rozporu s článkem 39 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod," uvedl soudce Pavel Šámal. Tato část Listiny praví, že jen zákon stanoví, jaké jednání je trestným činem a jaký trest lze uložit.

Nekriminalizovat nemocné

„Zásadní je, aby se to celé nezvrhlo a policie nekriminalizovala spousty nemocných lidí, kteří drží pár gramů pro svou vlastní potřebu. Pokud se to ale zvrhne a bude se trestat ve jménu prevence za malé množství konopí, pak máme velký problém,“ řekl Blesk.cz šéf společnosti Podané ruce a někdejší vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Policie běžně nechává po zabavení konopí dosušovat. Experti teprve pak analyzují obsah účinné látky. Pěstitel tak nemůže vědět, zda bude, či nebude postižen. Záleží i na kvalitě konopí.

Verdikt je zásadní pro soudní pře

Klíčový paragraf 285 stanovuje, že vězení hrozí těm, kteří pro vlastní potřebu pěstují v množství větším než malém houbu nebo rostlinu obsahující omamné látky. Verdikt ÚS je proto klíčový pro kriminalizaci uživatelského pěstování konopí a přechovávání marihuany.

Držení je vždy trestné

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství v přestupkovém řízení; v množství »větším než malém« v řízení trestním. Drogu smí přechovávat jen zdravotnická zařízení, lékárny či laboratoře.

Pokuta 15 000 nebo až rok v base

Za přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro vlastní potřebu může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do 15 000 Kč. Za neoprávněné přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen až rok vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci a majetku.

Konopí stimuluje, ale i léčí

Marihuana je konzervovaná léčivá látka, ale též psychotropní látka, která se získává usušením květenství samičích rostlin konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu (THC) nad 0,3 %. V České republice je legální pouze na lékařský předpis.

Mladí Češi hulí nejvíce v Evropě

Češi se v rámci Evropy drží na předních pozicích statistiky uživatelů konopných drog. Marihuanu nebo hašiš užívá pětina lidí ve věku 15 až 34 let. Ve skupině od 15 do 16 let má v Česku aspoň jednu zkušenost s konopím dokonce 37 procent lidí, tedy nejvíce z celé Evropy. Vyplývá to ze zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

