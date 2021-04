Muž uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou soud posvětil. „Zohlednila jsem především to, že obžalovaný pěstoval konopí k výrobě léčebných mastí pro vlastní potřebu,“ uvedla podle serveru Novinky.cz státní zástupkyně Marcela Šímová.

Kromě osmnáctiměsíční podmínky přijde „zahradník“ i o celou sklizeň. V pařeništi si vypěstoval šest rostlin, které poté nasušil a chtěl zpracovat. Než to stihl, měl v bytě policii. Zavolal ji soused.



Soused žárlil

Udání muže překvapilo. Se sousedem vedle sebe žili osm let, vzájemné vztahy se ale vyhrotily. „Několikrát mě obvinil, že mu chodím za manželkou. Je to absurdní. Té paní je kolem 60 let. Já mám partnerku o osm let mladší, než jsem já,“ uvedl Václav D. s tím, že soused si prý údajnou nevěru ženy se sousedem nenechá vymluvit.

Dříve prý sousedské vztahy byly v pořádku. „Vzájemně jsme si pomáhali a vycházeli si ve všem vstříc. Dokonce jsem mu dával první pomoc, když dostal doma infarkt,“ vypovídal Václav D.

Soused ale tvrdil, že jeho ženě vadil zápach z rostlin sušících se na půdě. „Nemohla dýchat, dusila se,“ vypověděl soused.

