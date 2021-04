Američan Peter Clark (51) si několik dní před odletem do Dubaje zapálil jointa. Pár dní po příletu musel být odvezen do nemocnice s akutním zánětem slinivky břišní. Před zavedením anestezie lékaři provedli povinné testy. Ty prokázaly zbytky THC v těle. Nyní Clarkovi hrozí několik let ve vězení.