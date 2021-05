Otec pohřešovaného mladíka veřejně vystoupil na televizní stanici CNN Prima News. „Jsme si jisti tím, že pokud by chtěl Tomáš zmizet, tak by to neudělal ten večer. Neměl u sebe mobilní telefon, který ztratil, neměl u sebe bundu ani klíče od domu,“ uvedl Radek Pospíšil.



Drogy a únos uvažuje otec

Podle táty mohla v případě zmizení jeho syna hrát velkou roli droga. „Podle dostupných informací to měl být papírek tripu. Dva jeho kamarádi došli domů, jeden musel být hospitalizován v dětské nemocnici. Pravdou je, že byli všichni dva až tři dny úplně mimo,“ pokračoval otec pohřešovaného.

Kamarádům svého syna věří. „Nemyslím si, že by nám jako jeho rodičům něco nechtěli říct. Shodně tvrdí, že si na nic nepamatují. Tomáš mohl být dezorientován, mohl být zraněn,“ je přesvědčen Radek Pospíšil, který nevyloučil ani únos.



Vraťte nám Tomáše

„Nikdo nás ale nekontaktoval. Pokud by k tomu došlo, tak prosím řekněte vaše požadavky, co po nás chcete, hlavně nám vraťte Tomáše domů,“ vzkázal případnému únosci otec mladíka.

Tomáš Pospíšil se vydal se svými kamarády ve středu 14. dubna podél Svratky. Od té doby o něm nikdo nic neví. Policisté přitom do pátrání nasadili desítky lidí, vrtulník s termovizí i psovoda.



délka: 00:15.04 Video Hasiči při pátrání po Tomáši Pospíšilovi procházeli i splav v brněnském Jundrově. Hynek Zdeněk

Fotogalerie 38 fotografií Tomáš Pospíšil (15) z Brna je nezvěstný od 14. dubna. Autor: Foto Blesk - Hynek Zdeněk

Tomáš je asi 170 centimetrů vysoký, je hubené postavy, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. Na sobě měl v době zmizení mikinu, černé tepláky a na nohou černobílé tenisky.