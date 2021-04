Nikdo si to nepřeje a každý doufá, že je pohřešovaný Tomáš Pospíšil (15) z Brna někde v pořádku. Policisté a rodina se ovšem připravují i na nejhorší. Ve středu má být snížena hladina řeky Svratky o metr. Hoch se zřejmě pohyboval v její blízkosti.

„Podle informace jundrovských hasičů a Povodí Moravy bude snížena hladina řeky Svratky cca o jeden metr, a to zítra ve středu 21. 4. Hladina bude postupně snižována od 8.30 ráno do 13.00, přičemž nejvhodnější doba pro pomoc s hledáním bude od 9.30 do cca 15.00 hodin,“ uvedl Tomášův táta David.



Smysl má hledat v úseku koryta řeky Svratky od Jundrovského mostu na ul. Veslařská až po Židlochovice, včetně ramene řeky Svratky u Modřic.

„Jelikož se jedná o velký úsek řeky a není v našich silách vás v tomto hledání nějakým způsobem koordinovat, pokuste se prosím, kdo můžete, úsek prohlédnout, rozdělit na menší části, které budete v daný čas schopni projít a vzájemně se o tom poinformovat,“ požádal dále David Pospíšil.



Nebezpečné koryto

Táta ztraceného chlapce přitom myslí i na bezpečnost dobrovolníků. „Buďte prosím opatrní a za žádnou cenu nevstupujte do koryta řeky. Je to nebezpečné !!! Pokud budeme mít podrobnosti, dáme vědět,“ dodal.

Tomáš Pospíšil se vydal se svými kamarády ve středu 14. dubna podél Svratky. Od té doby o něm nikdo nic neví. Policisté přitom do pátrání nasadili desítky lidí, vrtulník s termovizí i psovoda.