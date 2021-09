Sezona klíšťat neskončila, varují experti. Zákeřná encefalitida hrozí až do listopadu

Čekají nás slunečné dny, babí léto je v plném proudu. Odborníci varují, že mnoho lidí si myslí, že s blížícím se podzimem slábne aktivita klíšťat. Opak je pravdou. Jejich sezóna je sice ohraničená počasím, to je pro ně ale i v následujících měsících stále příznivé. Venku panuje přiměřená vlhkost a teploty zpravidla neklesají pod 5 stupňů. Právě proto zaznamenali loni hygienici 31 % případů klíšťové encefalitidy po celé republice až mezi zářím a koncem prosince. V V Praze a v Libereckém kraji to byla dokonce polovina. Lidé by neměli zapomínat, že vedle očkování proti covidu-19 je třeba se očkovat i proti klíšťové encefalitidě.