Jediný přeživší havárie boeingu pohřbil bratra: I se zraněními nesl rakev

Vishwas Kumar Ramesh, jediný přeživší tragického pádu dreamlineru Air India, osobně doprovodil rakev svého bratra Ajaye na pohřeb ve vesnici Bucharwada. I přes zranění ji nesl na ramenou a během obřadu se zhroutil. Bratři se vraceli z návštěvy příbuzných, když se jejich let zřítil krátce po startu. Katastrofa si vyžádala 270 obětí a stala se nejhorší leteckou nehodou v Indii za poslední dekádu.

Ajayova těla se rodina ujala po provedení testu DNA. Pohřeb se konal ve vesnici Bucharwada v oblasti Diu, odkud bratři pocházeli. Vishwas měl na obličeji stále náplasti a na těle viditelná zranění. Ovinutý v tradičním bílém oděvu nesl rakev během pohřebního průvodu, který směřoval od rodinného domu k místnímu krematoriu.

Ztráta milovaného bratra pro něj byla zničující. Podle místních obyvatel se během obřadu několikrát zhroutil, příbuzní ho museli podpírat. Přesto trval na tom, že bratrovu rakev také ponese. Rodina Rameshových, včetně rodičů a dalších dvou sourozenců, přiletěla z Británie, aby se s Ajayem rozloučila.

Vesnicí Bucharwada se nesl pláč a smutek. Místní starosta Dipak Devjibhai pro média uvedl, že pohřeb proběhl za účasti desítek lidí. „Celá rodina byla pohromadě, ale jeden člen navždy chyběl,“ řekl smutně.

Vishwase propustili z nemocnice v Ahmadábádu teprve den před obřadem, pět dní od tragédie. Seděl na místě 11A, hned u nouzového východu. Ajay seděl v letadle těsně vedle něj. Letěli společně zpět do Británie z rodinné návštěvy, těšili se domů.

Let Air India 171 havaroval 12. června jen 30 sekund po startu z Ahmadábádu. Boeing 787-8 Dreamliner se zřítil do budovy lékařské koleje a zabil 241 lidí na palubě a dalších 29 na zemi. Mezi oběťmi bylo 11 dětí a cestující z pěti zemí. Katastrofa je považována za nejhorší leteckou nehodu v Indii za posledních deset let.