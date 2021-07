Blíženci

Na rodinný životní styl vás moc neužije, ale tento víkend to bude jinak. Moc dobře víte, že si nemůžete dělat, co se vám zlíbí. Navštivte letní divadelní představení, zajděte s dětmi do aquaparku anebo jen tak grilujte s příbuznými na zahradě.