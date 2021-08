Nelegální trh s cigaretami začíná v Česku stále více bujet. Podle expertů se s dražší cenovkou na krabičce vyplatí černému trhu investovat i do českých spotřebitelů. Tabák z nelegální výrobny ale může být velice nebezpečný. Může totiž obsahovat i mikroplasty či krysí trus. Experti tak Blesk Zprávám popsali, jak nelegální cigarety poznat, ale zaměřili se rovněž na to, co bude dalším cílem pašeráků a jiných kriminálníků

Česká republika se stává cílem černého trhu s cigaretami. Se závěrem přišli experti během setkání u kulatého stolu Spotřebitelského fóra, kterého se účastnil i bývalý vyšetřovatel Europolu Howard Pugh či ředitel výzkumu Centra ekonomických tržních analýz Aleš Rod a mluvčí Japan Tobacco International Jiří Sochor.

„Je potřeba si uvědomit, že se zvedla spotřební daň za poslední dva roky o 20 %. To vedlo k tomu, že cena stoupá, a stalo se to, že Česko se z tranzitní země stává zemí cílovou,“ konstatoval Sochor. Ceny cigaret v Česku jsou stále více podobné těm, které jsou v například v Německu. Naopak znatelně nižší začíná být cena kuřiva v Polsku.

Podle Aleše Roda je růst ilegálního trhu důsledkem daňového balíčku, na což ale experti upozorňovali. Spotřebitelé totiž společně s vyšší cenou začnou hledat alternativy, jak svou závislost uspokojit. „Tabákový trh čeká na svou metanolovou aféru. Ta totiž u alkoholu způsobila osvětu, která v oblasti tabákového trhu ještě nenastala,“ myslí si dále Rod.

„Černé“ cigarety? Krysí výkaly i plísně

Rod zdůrazňuje, že velkým rizikem pašovaných či neprofesionálně vyrobených cigaret je to, že nejsou cigarety vyrobeny podle hygienických norem. „Ten tabák se tam válí na zemi, vyskytuje se v nich trus hlodavců, plísně ale i mikroplasty. To jsou věci, které se v legálních cigaretách a tabáku nevyskytují,“ pokračuje expert, který ale dodává, že musíme nadále myslet na to, že i legální cigareta není zdraví prospěšná.

Blesk Zprávy se ptaly, jak takové nelegální zboží vlastně rozpoznat. Základem je podle Roda prodejní kanál. „To platí i u jiného druhu zboží. V případě, že vám někdo prodává luxusní značkovou kabelku na pláži, tak máte asi pochyby, kde se tam vzala,“ podotýká s tím, že když vám někdo začne prodávat kartony z kufru auta, měl by to být zřetelný signál.

Video Pražští celníci odhalili autobus s pašovanými cigaretami. - Blesk.cz - Václav Burian

S nelegálním výrobkem se nicméně nemusíte potkat jen na parkovišti. Poznat takové zboží můžete v případě, že se vám dostane do ruky, i podle vzhledu. „Kvalita obalu je horší. Relativně se to poznat dá. A pokud jsou pašované, mělo by napovědět i cizojazyčné zdravotnického varování na obalu,“ říká Blesk Zprávám Sochor. „Poznáte to i podle chuti. Vyrábí se to totiž z jednoho tabáku, jen se na to lípne jiná značka. Základem je také naskládání cigaret v krabičce. Jak se skládají ručně, tak nemusí být v jednom směru a špatně se do krabičky dostává 20 kusů, často jich je tam tak 19,“ pokračuje mluvčí tabákové společnosti.

Pandemie černý trh dočasně zpomalila

Nutno zmínit, že pandemie koronaviru a uzavření hranic černý trh dočasně zpomalila, i přesto se ale jen v loňském roce prodalo v ČR 300 milionů nelegálního kuřiva, jak uvádí bývalý vyšetřovatel Europolu Howard Pugh. Vychází to ze studie podle poradenské společnosti KPMG. Je to ale o 1,9 % méně, než v roce 2019.

Celkově pak podle Pugha spolyká černý trh 10 % celosvětové spotřeby. „To je 8,5 miliard eur, které by mohly být využity na budování silnic, nemocnic...,“ uvádí muž, který má s nelegálním trhem 20letou pracovní zkušenost.

Ačkoliv se podmínky pro nelegální trh zhoršily, podle expertů měly společnosti čas se přeskupit a rozjet naplno výrobu. Co se týče hlavního zdroje nelegálního zboží, podle Pugha se dováží cigarety především z Běloruska a také například z Rumunska.

Experti zdůrazňují, že peníze z těchto nelegálně odkoupených cigaret následně putují na financování organizovaného zločinu a jiných trestných činností.

Zaměří se černý trh na nahřívaný tabák?

Co se týče spotřeby cigaret, v Česku dlouhodobě klesá. „Mění se chování a přístup. Nadále ale platí, že u nás lidé začínají kouřit v době, kdy je jim 18 let a průzkumy ukazují, že pokud nezačnou do 24 let, tak u toho také zůstanou,“ komentuje české kuřáky ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

Podle Vodičky se ale nelegální trh zaměřuje především na kuřáky, kteří jsou starší 50 let. Důvod? Mladší lidé začínají využívat alternativnějších způsobů, jako je spotřeba nahřívaného tabáku nebo využívání elektronických cigaret či vaporizérů. „Čím jsou mladší, tím se více se zabývají na věcmi jako je smrad a přídavná chemie – u nich nerozhoduje cena,“ uvádí Vodička.

Logicky se tak nabízí otázka, zdali nebude chtít černý trh reagovat i na tuto poptávku. „Černý trh by určitě rád, ale bohužel pro ně jsou tyto alternativnější produkty sofistikovanější. Vyrobit tu tyčinku do elektronického přístroje je náročná činnost, která vyžaduje větší úsilí a lepší technologií,“ uvádí Rod na dotaz Blesk Zpráv, zdali se černý trh zaměřuje i na tyto produkty.

Stejného názoru je i bývalý vyšetřovatel Europolu. Podle něj je tento trh ještě v „dětských botičkách“ a ačkoliv už se černý trh snaží na tuto poptávku reagovat, bude mu ještě chvíli trvat, než dokáže na tento nový trend navázat.