Cestovky lákají turisty na malé zálohy. Čechy vábí exotika a zimní zájezdy kupují už teď

Cestovní agentury a kanceláře evidují značný zájem Čechů o podzimní a zimní pobyty v exotických zemí. ‌„Největší‌ ‌zájem‌ ‌mají‌ ‌Češi‌ ‌o‌ ‌Egypt,‌ ‌kam‌ ‌se‌ ‌zatím na podzim nebo v zimě chystá 40 procent našich klientů, následují Maledivy, které jsou po celou dobu pandemie takovou stálicí, která zůstává otevřená a bezproblémová. Letos v zimě sem zamíří 16 procent zákazníků (...) Následují každoročně oblíbené Emiráty s 15 procenty,“‌‌ ‌popisuje‌ ‌mluvčí‌ ‌cestovní‌ ‌agentury‌ ‌Invia‌ ‌Andrea‌ ‌Řezníčková‌ letošní first minute zájezdy na podzim a zimu.

Cestovní šílenství: Kupuje se i nedoporučovaný Zanzibar

Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka je zájem také o Omán, Katar, Mauricius a Karibik. „Zejména Dominikánská republika a Kuba,“ podtrhl Bezděk pro Blesk Zprávy. A podobné zkušenosti mají i ostatní oslovené cestovní kanceláře.

Oblíbenou destinací je i Zanzibar, jak poznamenala Řezníčková. Zájezd si sem zakoupilo na osm procent zákazníků cestovní agentury, a to i přesto, že je prozatím země v černých barvách a ministerstvo zdravotnictví sem tak důrazně nedoporučuje jezdit. Ještě před pár týdny sem byly cesty dokonce zcela zakázány, a to i z toho důvodu, že Tanzanie neposkytuje data k nákaze covidem-19.

Řada cestovních kanceláří začala zájezdy na zimní sezonu letos prodávat dříve než v minulých letech. Podle Andrey Řezníčkové se prodeje, které zprostředkovává Invia, rozběhly o tři týdny dříve. Čedok pak zahájil prodeje zájezdů na podzim a zimu už v červnu, jak Blesk Zprávy informovala mluvčí společnosti Eva Němečková.

Objednávaní zimních dovolených podle oslovených mluvčí rozjel již zmíněný velký zájem Čechů, kteří si chtějí vynahradit loňský cestovatelsky chudší rok. Na zimní zájezdy navíc lákali i jiní experti na cestovatelský ruch kvůli končícím lex voucherům.

Zákon lex voucher, který vznikl v loňském roce jako ochrana pro cestovní kanceláře kvůli pandemii, totiž umožnil vydávání poukazů za neuskutečněné zájezdy v období od konce února do konce srpna místo peněz. Poukazům ale bude 31. srpna 2021 končit platnost. Ředitelka odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj Renata Králová tak na nedávné tiskové konferenci k poukazům poznamenala, že by si lidé mohli přes voucher objednat zimní nebo domácí pobyt.

Video Dovolená v ČR: Kam si udělat výlet v Jižních Čechách? -

Pojistka pro klienty: Zaplaťte až před dovolenou

Cestovky se nyní zaměřují na to, aby zákazníky udrželi v pocitu bezpečí. Že na dovolenou odletí, a pokud ne, tak se nemusí bát o své peníze. Přikročily tak i k tomu, že za zájezd nejdříve klient zaplatí zálohu a doplacení jej čeká až krátce před zahájením cesty.

„First minute zájezdy mají velmi výhodná pravidla a benefity, aby turistům umožnily cestovat bez rizika. Platí se například velmi nízké zálohy, které začínají už na 1500 Kč, zbytek klient doplatí až několik týdnů před odletem, děti cestují zdarma, stálí klienti nebo cestovatelé nad 55 let mají ještě další slevy,“ vypočítává pro Blesk Zprávy Řezníčková.

A podobně reagují na krizi i Exim tours a Fischer, které jsou součástí německé skupiny. „Prodej jsme spustili podobně jako v minulých letech s tím, že nejvýhodnější ceny s až téměř 50% slevami mohou klienti využít do konce srpna. Klienti navíc nyní zaplatí jen 990 Kč jako zálohu, největší část konečné částky se potom platí až 30 dnů před odletem,“ uvedl mluvčí Bezděk.

Cestování se otevírá očkovaným

Podle Němečkové spustily vlnu zájmu i přímé lety i do exotičtějších destinací, ale také to, že je stále více lidí plně očkovaných. „A každým dnem se tento počet zvyšuje, jakékoliv změny opatření spojených s vycestováním a návratem zpět do ČR se týkají menšího počtu turistů,“ podotýká pro Blesk Zprávy.

Očkování nese pro cestovatele řadu výhod. Není totiž potřeba prokazovat se testem při příletu - až na výjimky - a stejně tak po návratu. „Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním covid-19 a děti do dovršení věku šesti let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně absolvovat samoizolaci podle specifikace upřesněné v článku,“ upozorňuje ministerstvo zahraničí na svých stránkách ke covid cestování. Povinností jen zůstává při návratu vyplnit příjezdový formulář.

I přes očkování či jiné prokázání bezinfekčnosti ale zůstává riziko nákazy, jak upozorňují virologové. Experti tak doporučují si zařídit pojištění, které případně zajistí náklady na léčení a karanténu.