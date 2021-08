Poté, co se epidemie dala na ústup a Češi se trochu víc bez obav začali pouštět do utrácení, mnozí se vrhli do různých úprav bytů či domů i větších stavebních prací. Jenže v jejich průběhu začali zjišťovat, že původně vyčleněná částka jim jaksi nestačí. Některého materiálu je totiž zoufalý nedostatek a ceny vyletěly do závratných výšin.

Důvod? Chuť do stavění má celý svět a materiály mizí tam, kde je lépe zaplatí. „Celkové náklady na stavbu budou letos oproti loňskému roku až o pětinu vyšší. Kromě zdražování materiálů se do nich propíšou i rostoucí ceny stavebních prací. Například zahraniční dělníci nyní žádají vyšší hodinovou mzdu,“ říká Jiří Feix, šéf představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Dražší i třikrát

Jakého materiálu se zdražení týká? „Tepelné izolace z polystyrenu zvedly svou cenu od začátku roku o cca 100 %. Izolační minerální vata o 50 %. Výrobky ze dřeva o 50 % až 150 %. Plastové kanalizační potrubí zdražilo o 15 % a další zdražení se zřejmě chystá. Betonářská ocel svou cenu navýšila o 60–90 %...“ vypočítává Radek Vít, ředitel Stavebnin DEK, s tím, že rozhodně nejde o finální výčet.

Čeká se i měsíce

Problém může být sehnat v nějaké rozumné ceně a čase také střešní tašky či cihly. „Jsou samozřejmě specifické kategorie, jako je železo, řezivo, palubky nebo opět v našem případě polystyren a minerální vata, kde se právě s ohledem na dostupnost surovin a opravdu vysokou poptávku dodací lhůty pohybují i v řádech několika týdnů. S tím je třeba nyní počítat,“ potvrzuje také Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain Česká republika a východní Evropa. Dodací lhůty mohou být ale ještě mnohem delší. Třeba na tepelná čerpadla se prý může čekat i půl roku. „Nikdy v minulosti jsme neměli delší dodací lhůty než nyní, je to extrémní situace,“ potvrdil Blesku Jiří Svoboda z firmy MasterTherm.

Obrat v nedohlednu

Co ale teď s tím? Mají si Češi nechat rekonstrukci na příhodnější časy? Oslovení odborníci se shodují, že taková doba je zatím v nedohlednu. Obrat nastane, jakmile se poptávka po stavebním materiálu na straně stavebníků vyrovná jeho nabídce na straně výrobců. „Kdy se tak stane, závisí na mnoha okolnostech, od dalšího průběhu pandemie přes situaci na hypotečním trhu až po obecné nálady obyvatel, kteří dnes více než dříve své volné finanční prostředky investují do nemovitostí. Mohlo by k tomu částečně dojít už na podzim a potom v zimě letošního roku,“ uzavírá Vít.

Jak to vidí prodejci, výrobci i developeři?

„Za skupinu Saint-Gobain musím říci, že aktuálně další zdražení nechystáme. V současných podmínkách je ale opravdu velmi těžké předpovídat vývoj v následujících měsících či dokonce týdnech. Situace zůstává zatím stejná a osobně si myslím, že se skokově ze dne na den nezmění. Vše je dáno globálním vývojem ekonomiky,“ konstatoval Rosák za firmu Saint-Gobain, která vyrábí stavební materiály.

Cihláři podle Roberta Krestýna (za společnost Wienerberger, výrobce cihel) evidují významný nárůst poptávky. „Koncoví investoři, kteří zvolili dřevostavbu zejména kvůli nízké ceně, se nyní po významném zdražení cen dřeva dostávají do svízelné situace. Aktuální cena dřevěných domků se pohybuje na úrovni moderních zděných domů. Výrazný je také nárůst cen izolací,“ doplnil.

„Pro investory, kteří mají nepřekročitelný rozpočet, je to nepříjemná situace, se kterou se snaží vypořádat, jak se dá,“ domnívá se Radek Vít. „Už na jaře jsme našim zákazníkům doporučovali dbát zvýšené pozornosti při uzavírání smluv a vložit do nich nějakou pojistku proti zvýšení ceny materiálů o více než např. 5 %. U nových smluv uzavíraných v současné situaci by to mělo být samozřejmostí…“

„V cenách nových bytů v aktuálních nabídkách se nárůst cen materiálů začíná projevovat. U projektů se zahájeným prodejem bytových jednotek, které ještě nevstoupily do fáze výstavby, je samozřejmě nemožné vícenáklady zpětně přenést na klienta, který si byt již zakoupil. Bude věcí vyjednávání právě na úrovni dodavatelů a investorů, kdo tyto vícenáklady nakonec zaplatí,“ uvedla Renata Vildomcová za firmu Skanska.

Dražší Vřídelní kolonáda

Růst cen stavebnin začínají pociťovat u zakázek i města a obce. Některé stavby se prodražují, u jiných vítězové veřejných soutěží váhají s podpisem smlouvy. Část dodavatelů také začala požadovat platbu za zboží předem, což v případě samospráv mění zažitý způsob fi nancování.

„Například Karlovy Vary při opravě další části Vřídelní kolonády musely navýšit původní rozpočet o asi 35 procent,“ řekl náměstek primátorky Petr Bursík. Podobně je na tom i západočeský Tachov.

„Situace je neúnosná. Zahájené akce firmy chtějí navyšovat, jinak nebudou pokračovat, u vysoutěžených akcí nechtějí podepsat smlouvy za vysoutěženou cenu. Cenové nabídky platí maximálně týden. Přitom jsme v době snížených příjmů (vinou koronakrize). Z toho vyplývá, že je lepší nic nezahajovat a řešit pouze havárie,“ řekl starosta Tachova Ladislav Macák (Patrioti Tachova).

Vedení hlavního města Prahy například nedávno schválilo, že plánovanou lávku propojující Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanice postaví firma Skanska za 298 milionů bez DPH. V zadání tendru, který magistrát vypsal v dubnu, přitom město jako předpokládanou hodnotu zakázky uvedlo částku 197 milionů korun bez daně.

Starosta k obnově Lužice: Ceny neovlivním, co máme, rozdáme

Chtě nechtě si léto na stavební práce museli vyhradit obyvatelé obcí na jižní Moravě, které před měsícem zdecimovalo tornádo. Blesk se ptal starosty Lužice Tomáše Kláska, jak se nedostatkový materiál a jeho rostoucí ceny na obnově projevují.

Komplikuje nedostatek materiálu a jeho ceny obnovu?

„Máme obecní stavebiny, kde máme materiál od různých dárců. Ten materiál občanům v zasažené oblasti poskytujeme zdarma. Jde třeba o dřevo a zdící materiály. Na ostatní jako starosta nemám vliv.“

Zůstalo ještě něco z „eráru“?

„Ještě je a ještě se i naváží další. Takže stavební materiál – hlavně na ty střechy – tady ještě máme.“

A jak probíhá obnova na obecním majetku?

„S obecním majetkem teprve začínáme. Samozřejmě víme, že ceny stavebin jsou takové a že materiál není, ale nemáme šanci to nijak ovlivnit. Hladovku kvůli tomu vyhlašovat nebudu. Je to realita, se kterou se nepotýkáme jen my, ale pomalu celý svět.“