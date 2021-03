Pandemie koronaviru upozornila na mnoho problémů, kterým svět dosud příliš velkou pozornost nevěnoval, například na blížící se nedostatek stavebních materiálů v některých regionech. Zejména je nyní zmiňovaný písek, protože se z něj vyrábí sklo na ampule pro covidové vakcíny. Ve skutečnosti se ale písek řeší déle, a to i v Česku. Podle ředitele Těžební unie Františka Janáče hrozí jeho nedostatek, pokud nebudou otevřeny nové doly, což ale komplikuje aktuální legislativa. V rozhovoru pro Blesk Zprávy popsal, proč jednou kvůli problému může zdražit nová výstavba.

Kterých komodit je v posledních letech nedostatek?

V době ekonomické krize v důsledku pandemie covid-19 dochází k propadu dodávek těženého stavebního materiálu, tedy i písku. V dlouhodobém horizontu je možné předpokládat, že těžený stavební materiál v činných lomech dojde a stane se nedostatkovou komoditou. Otevřít nový lom je totiž ve světle současné legislativy a všeobecného negativního postoje veřejnosti k těžbě velmi náročné, až nemožné.

Těžební činnost je dlouhodobý proces, který začíná několik let před prvním kopnutím. Je potřeba najít naleziště nerostu, zpracovat studie, pak projít celý schvalovací proces, do kterého velice aktivně vstupují různé zájmové skupiny, a až poté, pokud se najde kompromisní řešení, se může začít připravovat těžba. To vše, pokud se vůbec podaří, trvá roky.

Těžba v nových lomech je závislá na dlouhodobém strategickém plánování, které se v současné době v České republice neděje. Velká část pískoven a lomů má povolenou těžbu na 3 až 5 let. Nové lomy, které je nahradí, nejsou připraveny. Přírodní stavební materiál, ať je to písek, případně větší frakce, budou nedostatkové zboží a značně prodraží budoucí výstavbu.

Když se zaměříme konkrétně na písek - proč dochází? Co za tím stojí?

Zásoby písku v České republice jsou na desetiletí. Není to písek, co dochází. Těžařům dochází čas a povolení k jeho těžbě.

Zlepšuje se situace, či naopak zhoršuje?

Současná situace se s postupujícím časem jen zhoršuje. Stát by měl problém začít neodkladně řešit, protože když nebude písek, nebude beton a nebude se stavět. Je potřeba co nejdříve stanovit jasné priority a dlouhodobou státní strategii na využití nerostného bohatství naší země.

V zahraničí se objevují zprávy, že s pískem už dokonce obchodují pašeráci, existují i zmínky o mafii. Opravdu vývoj zašel tak daleko?

O podobných praktikách v obchodování s pískem nemám žádné informace.

Jak nedostatek písku, případně dalších podobných komodit ovlivňuje české firmy?

Zatím to není tak patrné, ale v brzké době může dojit k omezení dodávky pro odběratele, kteří nejsou součástí větších uskupení. Jinými slovy - firmy začnou šetřit zásoby pro vlastní použití. Stavební materiál zdraží a tím se prodraží i výstavba.

Pocítí to v reakci i čeští spotřebitelé? Například že nějaké zboží/služby zdraží, nebudou dostupné?

Samozřejmě, a to dost citelně. Omezené zdroje při stejně vysoké poptávce budou hnát ceny přírodního stavebního materiálu nahoru. Následně se zvýší i ceny za m² novostaveb, ať už je to bytová výstavba, případně inženýrské projekty.

Má tato situace řešení? Můžeme v Česku s nedostatkem bojovat, či musí přijít systémová změna na globální úrovni?

Jsem přesvědčený, že ano. Velmi důležitá je strategie na několik desetiletí. Určit, z čeho se bude stavět a kde se bude daná surovina těžit. Včasná surovinová politika je pro stát nezbytností.