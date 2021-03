Do opuštěného domu na Písecku okamžitě vyjel tým kriminalistů včetně koronera. „V objektu byly tři igelitové pytle s lidskými kostmi. Jednalo se převážně o kosti dolních a horních končetin. Podle prvního ohledání jde o kosti více lidí, pohřbených před několika desítkami let,“ řekla policistka Kamila Čuřínová Ingrišová. Kosti zřejmě někdo vyjmul ze země už před delší dobou.

Týden to tajila

Svědkyně o pytlech s kostmi věděla už týden. Nález ale oznámila až poté, co bylo v lokalitě zvané Ptáčkovna v Píseckých horách objeveno 11 lebek. Ty našla orientační běžkyně, která tam trénovala.

Ležely poházené na listí jen pár metrů od sebe. „Lebky nebo jejich části byly různého stáří. Koroner na místě odhadl, že od úmrtí některých mohlo uplynout i 80 let, u nejmladšího nálezu byl odhad 15 let,“ dodala policistka.

Velká neznámá

Oba nálezy poslali kriminalisté na expertízu. „Nic podobného nepamatujeme. Zatím ani nevíme, jestli lebky a ostatky v pytlích patří k sobě. V této chvíli je vše kolem obou nálezů jedna velká neznámá,“ uvedli policisté.

Zaměstnanci hřbitova: Od nás to určitě není!

Lebky ležely nedaleko píseckého lesního hřbitova, kosti na opačném okraji Píseckých hor. „Z našeho hřbitova to rozhodně není. To je naprosto vyloučeno. Ostatky vůbec neopouštějí brány hřbitova. Na to je zákon. V případě prodeje hrobu je lze po exhumaci zpopelnit nebo uložit do společného hrobu,“ řekl Blesku zaměstnanec lesního hřbitova. Na hřbitově ani neprobíhají žádné stavební či výkopové práce.